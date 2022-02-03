Muğla Milas’ta icradan daire! 285 bin TL’ye satışta

Milas İcra Dairesi tarafından Muğla'da bulunan 115 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 285 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Taşınmazın keşif tarihi itibari ile durumu: Milas ilçesi İsmetpaşa mahallesi, Üçyol mevkii 563 ada 7 parsel içerisinde betonarme karkas yapı tarzında yapılmış 4 adet blok yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz karkas yapı tarzında yapılmış olup iskan edilmiş ve kullanılır durumdadır. Satışa konu bölüm 8/384 arsa paylı E2 Blok 2.kat 9 nolu meskendir. Bağımsız bölüm mimari projesine göre ve mahallinde yapılan incelemede, salon, mutfak, 3 yatak odası, banyo, wc bölümlüdür. Pencereler PVC doğrama, giriş kapısı çelik kapıdır. Mutfak dolapları Mdf, tezgah granittir. İç kapılar amerikan panel kapıdır. Islak hacimlerin taban ve duvarları seramik kaplamadır. Mutfak ve hol tabanları seramik duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Salon ve oda tabanları laminat parke, duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır. Daire sobalıdır. Bağımsız bölüm yaklaşık 115 m² kullanım alanlıdır. Satışa konu taşınmaz Şirinevler sitesi içerisindedir. Milas-Bodrum çevre yoluna 200 metre, Milas kaymakamlığına 2200 metre, Devlet hastanesine 2000 metre mesrafede olup semt pazarına 900 metre mesafededir.

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