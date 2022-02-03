Güngören’de icradan satılık ucuza dükkan! Fiyatı belli oldu

Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından İstanbul Güngören'de bulunan 55,80 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 825 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 10 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Satışa ilişkin dosyada mevcut19/09/2021tarihli bilirkişi raporuna göre "Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde taşınmazların alanı, boyutları bulunduğu semt ve mevkii itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, , 2180 Parselde zemin kat (5) nolu Dükkân vasıflı taşınmazın bulunduğu (İdari adresi) Merkez Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi No:9 Güngören/İSTANBUL adresindedir. Taşınmazın bulunduğu binanın; bodrum kat + zemin kat + 5 normal kat olmak üzere, bodrum katta 1-2 -3 nolu Dükkân, zemin katta 4-5-6-7 nolu dükkânlar, normal katlarda ise 10 adet mesken olup toplam 17 bağımsız bölümlü ve 7 katlı betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede; zemin kat (5) nolu 'GÖR Birahanesi' işletmesi olan dükkânın, mutfak nişi ve wc bölümlerin olduğu düz girişli olup zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıvalı boyalı kaplamalı, asma tavanlı ve spot aydınlatmalı, dükkânın girişi cephesi alüminyum cam vitrinli ve otomatik panjurlu, havalandırma sistemli, elektrik ve sıhhi tesisat mevcuttur. Dükkânın yaklaşık toplam brüt 55,80 m² alana sahiptir." denilmektedir.

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