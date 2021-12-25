Giresun Merkez'de bodrum kat daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire fiyatları)

Giresun İcra Dairesi tarafından Merkez'de bulunan 119 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 220 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Giresun İl, Merkez İlçe, 216 Ada, 469 Parsel, KALE Mahalle/Köy, KUFALI KUYU MEVKİİ Mevkii, 3. BODRUM KAT, KONUT NİTELİKLİ, 1 NOLU B.B. Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Giresun Belediyesi ve Mücavir Alanı içinde kalmakla beraber, Kale Mahallesinde, kent merkezinde nitelikli konut alanlarının bulunduğu konumda ve her türlü ulaşımın kolaylıkla sağlandığı bir konumdadır. Taşınmazın Hükümet konağına olan uzaklığı 2,43 km, Belediyeye olan uzaklığı ise 550 m dir.



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