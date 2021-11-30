Manisa Akhisar'da 123 metrekare daire mahkemeden satılıktır (Manisa satılık daire ilanları)

Akhisar Satış memurluğu tarafından Akhisar'da bulunan 123 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 460 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 19.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:



Manisa ili Akhisar ilçesi Atatürk mahallesi 432 ada 22 parselde kayıtlı 12/72 Arsa paylı Birinci kat 2 nolu BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKEN 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo , tuvalet, balkon ve hol mahallerinden oluşmakta olup 123 M2 kullanım alanına sahiptir. Tüm odalar ve holde duvarlar alçı sıva üzeri saten boyadır. Hol ve Salon tavanında alçı asma tavan, diğer odalar ve mutfakta alçı kartonpiyer mevcuttur. Oda zeminleri laminant parke,hol ve mutfak zemini granit seramik kaplamadır.



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