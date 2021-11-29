Galatasaray'ın Riva arazisinde düşler gerçek oldu!

TOPKAPI 29'DA ÖN SATIŞLAR BAŞLADI

Akzirve Gayrimenkul, İstanbul Topkapı'da konumlanan yeni projesi Topkapı 29'u ön satışa çıkardı. Özel indirimli fiyatlarla ilk etabın satışa sunulduğu projede, 24 ay sıfır vade farkı ile ödeme seçeneği sunuluyor. Projede teslimler 24 ay sonra başlayacak. 5 ile 15 katlı 16 ayrı bloktan oluşan Topkapı 29'da, toplamda bin 441 daire bulunuyor. 1+1'den 5+1'e değişen boyutlarıyla, dairelerin balkonlu, bahçeli ve teras bahçeli olduğu Topkapı 29'da, bu açık alanlar sayesinde dış ortam evlerin içinde hissedilebilecek. Topkapı 29, enerji ve su tasarrufuyla, atıkları minimuma indirerek, bina içlerinde hava kalitesini artırarak, çevreye saygıyla inşa ediliyor.

YAVUZ KARAMAN