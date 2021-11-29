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    Galatasaray'ın Riva arazisinde düşler gerçek oldu!

    Galatasaray’ın Riva arazisi üzerinde hayata geçirilen Düşler Vadisi’nin ilk etabında villa teslimlerine başlandı. 1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğündeki arazide yer alan proje, doğayla uyumlu bir konseptle hayata geçirildi...

    Riva’da düşler gerçek oldu

    Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray'ın Riva arazisi üzerinde Yılmaz İnşaat & FBA Yapı tarafından hayata geçirilen Düşler Vadisi'nin ilk etabında villa teslimlerine başlandı.

    Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz ve Düşler Vadisi'nden villa satın alanların hazır bulunduğu anahtar teslim töreninde Düşler Vadisi'nin yeni sakinleri villalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

    İlk etap teslimlerine başlandığını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, "Projemiz pandemi döneminde de alıcılardan büyük ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor. Projemizin ikinci etap inşa çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şehrin gürültüsünden, trafiğinden, stresinden kurtulmak isteyen ve doğaya ilgi duyan herkesi örnek villalarımızı görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

        Birinci etabında 509, ikinci etabında ise 200 dublekstripleks villaların yer aldığı Düşler Vadisi Riva, ekolojik donatılarıyla da dikkat çekiyor. 1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğündeki arazide yer alan yaklaşık 4.5 km uzunluğundaki vadinin 72 bin metrekare büyüklüğündeki park alanında bir biyolojik gölet ve yaşam alanlarının içerisinde 4 bin metrekare büyüklüğünde yüzülebilir lagün oluşturuluyor.

        TOPKAPI 29'DA ÖN SATIŞLAR BAŞLADI
        Akzirve Gayrimenkul, İstanbul Topkapı'da konumlanan yeni projesi Topkapı 29'u ön satışa çıkardı. Özel indirimli fiyatlarla ilk etabın satışa sunulduğu projede, 24 ay sıfır vade farkı ile ödeme seçeneği sunuluyor. Projede teslimler 24 ay sonra başlayacak. 5 ile 15 katlı 16 ayrı bloktan oluşan Topkapı 29'da, toplamda bin 441 daire bulunuyor. 1+1'den 5+1'e değişen boyutlarıyla, dairelerin balkonlu, bahçeli ve teras bahçeli olduğu Topkapı 29'da, bu açık alanlar sayesinde dış ortam evlerin içinde hissedilebilecek. Topkapı 29, enerji ve su tasarrufuyla, atıkları minimuma indirerek, bina içlerinde hava kalitesini artırarak, çevreye saygıyla inşa ediliyor.

        YAVUZ KARAMAN
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