Galatasaray'ın Riva arazisinde düşler gerçek oldu!

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray'ın Riva arazisi üzerinde Yılmaz İnşaat & FBA Yapı tarafından hayata geçirilen Düşler Vadisi'nin ilk etabında villa teslimlerine başlandı.
Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz ve Düşler Vadisi'nden villa satın alanların hazır bulunduğu anahtar teslim töreninde Düşler Vadisi'nin yeni sakinleri villalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
İlk etap teslimlerine başlandığını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, "Projemiz pandemi döneminde de alıcılardan büyük ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor. Projemizin ikinci etap inşa çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şehrin gürültüsünden, trafiğinden, stresinden kurtulmak isteyen ve doğaya ilgi duyan herkesi örnek villalarımızı görmeye bekliyoruz" diye konuştu.