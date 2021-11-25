Ankara Mamak’ta 4+1 daire icradan satışa çıktı

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Mamak'ta bulunan 4+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İl, Mamak İlçe, 36360 Ada, 2 Parsel, MUTLU Mahalle, 2. Bodrum Kat, 3 B.B. Nolu Mesken. Ana bina 3. bodrum + zemin + 3 normal katlıdır. Bina cepheleri, akrilik esaslı dış cephe boyalıdır. 3 nolu Mesken rapor ekinde sunulan projesinde mavi renkle taralı alan projesine aykırı olarak mahallinde odadan ilave kapı açılmak suretiyle 3 nolu bağımsız bölüme katılmış olup, fiili olarak yatak odası olarak kullanılmaktadır. Projesine aykırı biçimde mahallennet kullanım alanı bir adet 4,50 m² balkon hariç net 83,00 m² olup (brüt 85,12) dir. Antre, Koridor, Salon, 4 oda, Mutfak, Banyo, Wc ve balkon bölümlüdür. Antre zeminleri seramik, duvarlar alçı üzeri plastik boyalıdır. Salon ve müstakil 3 odanın zeminleri laminant parke, duvarları alçı üzeri plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Diğer odadan girilen projesine aykırı düzenlenen oda zemini marley kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Mutfak zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak'da sunta lam mutfak dolapları olup tezgah alnı seramik kaplı, mermerit tezgâhlıdır. Wc ve banyo zemini ve duvarları seramiktir .Banyo da duşa kabin, lavabo ve klozet mevcuttur. Oda çıkışlı cam ile kapatılmış balkonun zemini seramik kaplıdır. Giriş kapısı çelik kasalı ahşap, iç kapıları ahşap kaplama kapı, pencereleri ısı camlı PVC dir. Doğalgaz kombilidir.

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