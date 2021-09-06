Online satış platformu sahibinden.com'a 05 Eylül 2021 tarihinde "Mimar yapımı özel tasarım lüks ev" başlığıyla bir ev ilanı koyuldu. 140 metrekarelik, bahçe katında bulunan 2+1 ev için 3 milyon lira fiyat biçildi.
TAPUSUZ EVE 3 MİLYONLUK İLAN TEPKİ ÇEKTİ
Tapusu bulunmayan, krediye uygun olmayan, bahçe katındaki evin 3 milyon lira karşılığında satışa çıkarılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Bir kullanıcı söz konusu ilan için, "Evin daire tapusu yok, hadi onuda geçtim 30 senelik belki daha fazla deprem bölgesinde riskli bir bina. neyine bu parayı istiyorsun anlamıyorum." yorumunda bulundu.
Başka bir kullanıcı ilanı "Her şeyi bu kadar ince düşünüp de yapı kayıt belgesi almamak ve krediye uygun hale getirmemek nedendir acaba?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bir diğer kullanıcı ise ilan için şu yorumu yaptı: "Merkezi sistemden kombiye geçmiş bir binanın kazan dairesi, kömürlüğü, kapıcı dairesi falan birleştirilerek bir şey yapmaya çalışmışlar ama olmamış. Büyük ihtimalle bu yüzden kredi çıkmaz diyor. Yok normal bir bağımsız bölüm ise, 30 yıllık bina eğer iki sene önce imar barışına başvurup da kat mülkiyetine geçemediyse, oradan ev değil posta kutusu bile alınmaz, çünkü o apartmanın problemi bitmez."