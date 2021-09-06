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    • Emlak&OTO
    • 06.09.2021 12:44
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    • 06.09.2021 13:06
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    Sahibinden.com'daki 3 milyonluk tapusuz ev ilanı tepki çekti! Keyfi fiyatlarla emlak ve oto piyasası nasıl şişiriliyor?

    Çevrimiçi satış platformu sahibinden.com'da yer alan bir dairenin fiyatı sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Tapusuz ve kredi imkanı bulunmayan daireye "özel tasarım" makyajıyla 3 milyon lira fiyat çekilmesi dikkat çekti. Son zamanlarda ev ve ikinci el araç fiyatlarının online satış platformlarındaki kontrol ve denetimden uzak ilanlar nedeniyle yükseltildiği konuşuluyor. Bir kullanıcı evinin veya arabasının fiyatını normalinden yüksek bir şekilde belirlediğinde, diğer kullanıcılar da o ilandan yola çıkarak fiyatı yükseltiyor. Böylece emlak ve oto pazarında fiyatlar adeta balon gibi şişiyor.

    takvim.com.tr
    Sahibinden.com’daki 3 milyonluk tapusuz ev ilanı tepki çekti! Keyfi fiyatlarla emlak ve oto piyasası nasıl şişiriliyor?

    Online satış platformu sahibinden.com'a 05 Eylül 2021 tarihinde "Mimar yapımı özel tasarım lüks ev" başlığıyla bir ev ilanı koyuldu. 140 metrekarelik, bahçe katında bulunan 2+1 ev için 3 milyon lira fiyat biçildi.



    TAPUSUZ EVE 3 MİLYONLUK İLAN TEPKİ ÇEKTİ
    Tapusu bulunmayan, krediye uygun olmayan, bahçe katındaki evin 3 milyon lira karşılığında satışa çıkarılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.


    Bir kullanıcı söz konusu ilan için, "Evin daire tapusu yok, hadi onuda geçtim 30 senelik belki daha fazla deprem bölgesinde riskli bir bina. neyine bu parayı istiyorsun anlamıyorum." yorumunda bulundu.

    Başka bir kullanıcı ilanı "Her şeyi bu kadar ince düşünüp de yapı kayıt belgesi almamak ve krediye uygun hale getirmemek nedendir acaba?" ifadeleriyle tepki gösterdi.



    Bir diğer kullanıcı ise ilan için şu yorumu yaptı: "Merkezi sistemden kombiye geçmiş bir binanın kazan dairesi, kömürlüğü, kapıcı dairesi falan birleştirilerek bir şey yapmaya çalışmışlar ama olmamış. Büyük ihtimalle bu yüzden kredi çıkmaz diyor. Yok normal bir bağımsız bölüm ise, 30 yıllık bina eğer iki sene önce imar barışına başvurup da kat mülkiyetine geçemediyse, oradan ev değil posta kutusu bile alınmaz, çünkü o apartmanın problemi bitmez."



        KARA DÜZENDE FİYATLAR ŞİŞİRİLİYOR MU?
        Tepkilerin odağındaki ilan, aylardır süren tartışmaları yeniden alevlendirdi. Öyle ki kontrol ve denetimden uzak online satış pazarında fiyatlar kullanıcıların keyfine göre belirleniyor. Bir kullanıcı evinin veya arabasının fiyatını olurundan yüksek bir şekilde belirlediğinde, diğer kullanıcılar da o ilandan yola çıkarak fiyatı yükseltiyor. Böylece emlak ve oto pazarında fiyatlar şişiyor, piyasa dengesinden şaşıyor.

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