Adana Seyhan’da 90 metrekare daire icradan satılık

Adana 14.İcra Dairesi tarafından Seyhan'da bulunan 90 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 430 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 18 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Adana, Seyhan, KURTULUŞ Mah. 1559 Ada, 488 Parsel, 5.kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm. Belediye imar planına göre merkezi iş alanı ve yol fonksiyonlu, taks: 0,60 E: 2,40 azami yükseklik:serbest olarak belirlenmiştir.K-D-G cephelidir. Net 90 m2 oturum alanlıdır. Projede 3+1 şeklinde olup yerinde bir oda ebeveyn yatak odası ile birleştirilerek kullanılmakta, 2 oda, salon, mutfak, giyinme odası, antre, hol, çift banyo, wc ve 3 adet balkondan oluşmaktadır. Odalar, salon, giyinme odası yerleri parke, antre ve hol yerleri seramik kaplıdır. Duvarları saten boyadır. Kapıları mobilya kapı, balkon kapısı ve pencereler çift cam pvc'dir. Mutfak yer seramik, duvar saten boyadır. Mutfak dolabı hazır mutfak, tezgah üstü granit mermerdir. Banyo yer seramik, duvar fayanstır. asma klozet, hilton lavabo ve duşakabin bulunmaktadır. Ebeveyn odası banyo yer seramik duvar fayanstır. asma klozet ve lavabo bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Doğal gaz ile şömine bulunmaktadır. Asansörlüdür.

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