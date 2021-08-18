Yeşil alanlara komşu evlere ilgi yüzde 200 arttı! 5 kriter öne çıkıyor

Pandemide doğaya duyulan özlem en net şekilde gayrimenkulde kendini hissettirdi. Yeşil alanlara erişimi bulunan, insanların evlerindeyken de doğayla iç içe olabildiği konutlara talep bahçeli evlerde yüzde 228, balkonlu evlerde yüzde 100'e yakın arttı. Salgınla birlikte sektörde yaşanan değişime ilişkin açıklama yapan DAP Yapı, şu bilgileri paylaştı: "Gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank'in 'Living By Park 2020' raporuna göre yatırımcıların lüksten beklentisi değişti. Yeni lüks kriterlerinde aydınlık, orman, koru manzarası öne çıkıyor. Bu beklenti hem yaşam kalitesi hem ekonomik kazanç olarak kendini hissettiriyor.
Gerek Knight Frank 2020 The Wealth Report'a, gerekse Dünya Şehirleri Kültür Forumu'na göre; yeşil alan, park ve koruya komşu evlerdeki fiyat yükselişi potansiyelinin, kentteki diğer konutlara göre yüzde 47 değer kazandığı görülüyor.
İstanbul'da ise değer artış potansiyelinin yüzde 200'ü aştığı tahmin ediliyor." DAP Yapı da değişen bu beklentileri analiz ederek tasarladığı yeni konseptini Nişantaşı'nda hayata geçiriyor. Nişantaşı Koru'nun, ön talep toplama döneminin ardından resmi olarak satışına başlandı.
TALEP ARTARAK DEVAM EDECEK
Mimarisi ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini söyleyen DAP Yapı Başkanı Ziya Yılmaz, "Kitleler artık hayatlarının kıymetini çok daha iyi biliyor ve doğanın içinde yaşama şansı yok ise şehir merkezindeki yeşil alanı bol park ve koru alanlarına yöneliyor. New York'ta park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 artarken, Londra'da bu oran yüzde 75'e kadar çıkıyor. İstanbul'da ise bu artışın bazı bölgelerde yüzde 200'ü aştığı tahmin ediliyor" dedi. Yılmaz, DAP Yapı olarak ihtiyacı görüp, Nişantaşı Koru projesiyle nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek bir eser geliştirdiklerini anlattı.