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    Yeşil alanlara komşu evlere ilgi yüzde 200 arttı! 5 kriter öne çıkıyor

    Araştırmalara göre, pandemide gayrimenkul yatırımcılarının lüksten beklentileri değişti. Yeni lüks kriterleri arasına yeşile komşu olma girdi. DAP Yapı Başkanı Ziya Yılmaz, ‘Park ve koruya komşu dairelere ilgi New York’ta yüzde 63, Londra’da yüzde 75 arttı. İstanbul’da ise bu artışın bazı bölgelerde yüzde 200’ü aştığı tahmin ediliyor’ dedi...

    Yeşil alanlara komşu evlere ilgi yüzde 200 arttı

    Pandemide doğaya duyulan özlem en net şekilde gayrimenkulde kendini hissettirdi. Yeşil alanlara erişimi bulunan, insanların evlerindeyken de doğayla iç içe olabildiği konutlara talep bahçeli evlerde yüzde 228, balkonlu evlerde yüzde 100'e yakın arttı. Salgınla birlikte sektörde yaşanan değişime ilişkin açıklama yapan DAP Yapı, şu bilgileri paylaştı: "Gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank'in 'Living By Park 2020' raporuna göre yatırımcıların lüksten beklentisi değişti. Yeni lüks kriterlerinde aydınlık, orman, koru manzarası öne çıkıyor. Bu beklenti hem yaşam kalitesi hem ekonomik kazanç olarak kendini hissettiriyor.

    Gerek Knight Frank 2020 The Wealth Report'a, gerekse Dünya Şehirleri Kültür Forumu'na göre; yeşil alan, park ve koruya komşu evlerdeki fiyat yükselişi potansiyelinin, kentteki diğer konutlara göre yüzde 47 değer kazandığı görülüyor.

    İstanbul'da ise değer artış potansiyelinin yüzde 200'ü aştığı tahmin ediliyor." DAP Yapı da değişen bu beklentileri analiz ederek tasarladığı yeni konseptini Nişantaşı'nda hayata geçiriyor. Nişantaşı Koru'nun, ön talep toplama döneminin ardından resmi olarak satışına başlandı.

    TALEP ARTARAK DEVAM EDECEK
    Mimarisi     ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini söyleyen DAP Yapı Başkanı Ziya Yılmaz, "Kitleler artık hayatlarının kıymetini çok daha iyi biliyor ve doğanın içinde yaşama şansı yok ise şehir merkezindeki yeşil alanı bol park ve koru alanlarına yöneliyor. New York'ta park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 artarken, Londra'da bu oran yüzde 75'e kadar çıkıyor. İstanbul'da ise bu artışın bazı bölgelerde yüzde 200'ü aştığı tahmin ediliyor" dedi. Yılmaz, DAP Yapı olarak ihtiyacı görüp, Nişantaşı Koru projesiyle nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek bir eser geliştirdiklerini anlattı.

        5 KRİTER ÖNE ÇIKIYOR
        DAP Yapı, Nişantaşı Koru projesinde 'yeni lüks' kavramını tanımlamak için oluşturulan 5 kriteri şu şekilde sıraladı:         Şehrin merkezinde dünyaca ünlü ve köklü bir semtte yer alması: Proje, İstanbul'un merkezinde, şehir dışından ya da yurt dışından gelenlerin bile ziyaret etmeden dönmediği Nişantaşı'nda yer alıyor. Proje, Abdi İpekçi Caddesi'ne 650 metre, City's Alışveriş Merkezi'ne ise 300 metre mesafede bulunuyor.



        DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

        Sınırlı sayıda yapıya sahip olması: Nişantaşı Koru, 25 dönüm arazi üzerinde koruya komşu sadece 160 kişiyi ayrıcalıklı yaşamla buluşturuyor. Bahçe villa konforunu şehrin kalbine ilk defa taşıyan projede, dairelere bina girişi ile birlikte bahçeden de girilebilirken, teras villalarda ise mimaride doğanın iyileştirici gücü ön plana çıkarılıyor.

        Lüks tekne mantığıyla tasarlanmış, kişiye özel konut seçenekleri: Nişantaşı Koru'nun en önemli ayrıcalıklarından biri yüksek tavanlar, geniş teras ve bahçeler, geniş salonlar, geniş ve konforlu odalar ve mutfaklar... Lüks tekne mantığıyla tasarlanan Nişantaşı Koru'da 6'ncı katta daireye özel Boğaz manzaralı sonsuzluk havuzları, 8 metreye varan tavan yükseklikleri, bahçe villa ve teras villa konsepti ile daire büyüklüğünde teraslar hayatı genişletiyor.

        Miras gibi babadan oğula geçecek, şehre değer katacak sanat eseri niteliğinde olması: DAP Yapı, Nişantaşı Koru projesinde lüksü yeniden tanımlayan özellikleriyle, nesilden nesile miras kalacak bir proje sunuyor.

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