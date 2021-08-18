Yeşil alanlara komşu evlere ilgi yüzde 200 arttı! 5 kriter öne çıkıyor

5 KRİTER ÖNE ÇIKIYOR

DAP Yapı, Nişantaşı Koru projesinde 'yeni lüks' kavramını tanımlamak için oluşturulan 5 kriteri şu şekilde sıraladı: Şehrin merkezinde dünyaca ünlü ve köklü bir semtte yer alması: Proje, İstanbul'un merkezinde, şehir dışından ya da yurt dışından gelenlerin bile ziyaret etmeden dönmediği Nişantaşı'nda yer alıyor. Proje, Abdi İpekçi Caddesi'ne 650 metre, City's Alışveriş Merkezi'ne ise 300 metre mesafede bulunuyor.





DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

Sınırlı sayıda yapıya sahip olması: Nişantaşı Koru, 25 dönüm arazi üzerinde koruya komşu sadece 160 kişiyi ayrıcalıklı yaşamla buluşturuyor. Bahçe villa konforunu şehrin kalbine ilk defa taşıyan projede, dairelere bina girişi ile birlikte bahçeden de girilebilirken, teras villalarda ise mimaride doğanın iyileştirici gücü ön plana çıkarılıyor.

Lüks tekne mantığıyla tasarlanmış, kişiye özel konut seçenekleri: Nişantaşı Koru'nun en önemli ayrıcalıklarından biri yüksek tavanlar, geniş teras ve bahçeler, geniş salonlar, geniş ve konforlu odalar ve mutfaklar... Lüks tekne mantığıyla tasarlanan Nişantaşı Koru'da 6'ncı katta daireye özel Boğaz manzaralı sonsuzluk havuzları, 8 metreye varan tavan yükseklikleri, bahçe villa ve teras villa konsepti ile daire büyüklüğünde teraslar hayatı genişletiyor.

Miras gibi babadan oğula geçecek, şehre değer katacak sanat eseri niteliğinde olması: DAP Yapı, Nişantaşı Koru projesinde lüksü yeniden tanımlayan özellikleriyle, nesilden nesile miras kalacak bir proje sunuyor.

TAKVİM - ÇIĞIL ÖN YENER