Samsun'un en bilindik ilçelerinden Çarşamba'da bulunan 94 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 184.756 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin şu bilgilere de yer verildi:



Samsun İl, Çarşamba İlçe, 464 Ada, 1 Parsel, KİRAZLIKÇAY Mahalle/Köy, Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmazdır. Arsa yüzölçümü 684,25 m2'dir.Kıymet takdiri konusu taşınmaz betonarme karkas yapı sisteminde yapılmış olup Mesken vasfındadır. Mimari projesine göre ve belediyesinde yer alan dosya içerisinde yer alan evraklara göre taşınmaz net 94,45 m2 , brüt 105,20m2 kullanım alanına sahiptir. Mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda 1 Salon , 1 Mutfak , 3 Yatak Odası , 1 Antre,1 Hol,1 Banyo,1 Wc ve 2 Balkon bulunmaktadır.

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