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    • Emlak&OTO
    • 27.03.2021 08:19
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    • 27.03.2021 08:19
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    Çarşamba'da 94 m2 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı

    'na ait internet sitesi üzerinden ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. Çarşamba'da bulunan 94 metrekare 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı.

    3+1 daire fiyatıyla şaşırtıyor!

    'un en bilindik ilçelerinden Çarşamba'da bulunan 94 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 184.756 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin şu bilgilere de yer verildi:

    , , 464 Ada, 1 Parsel, KİRAZLIKÇAY Mahalle/Köy, Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmazdır. Arsa yüzölçümü 684,25 m2'dir.Kıymet takdiri konusu taşınmaz betonarme karkas yapı sisteminde yapılmış olup Mesken vasfındadır. Mimari projesine göre ve belediyesinde yer alan dosya içerisinde yer alan evraklara göre taşınmaz net 94,45 m2 , brüt 105,20m2 kullanım alanına sahiptir. Mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda 1 Salon , 1 Mutfak , 3 Yatak Odası , 1 Antre,1 Hol,1 Banyo,1 Wc ve 2 Balkon bulunmaktadır.

    İcradan satılık dairenin detaylı bilgileri için tıklayın...

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    Haberler Emlak&OTO Samsun Çarşamba'da 94 m2 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı