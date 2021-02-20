İzmir'in en bilindik ilçelerinden Menemen'de İstiklal mahallesinde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 290 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



Daireye ilişkin şu bilgilere yer verildi: İzmir İl, Menemen İlçe, 60307 Ada, 6 Parsel, ULUCAK Mahalle/Köy, A1 Blok, 6. Kat, 11 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Tapuda mesken vasfında olan taşınmaz 6 bloktan oluşan parselde, yaklaşık 22-23 yıllık 8 katlı binanın 6. katında bulunmaktadır, satışa konu daire 3 cepheli, salon, 3 oda, hol, 2 balkon wc+banyo ve kilerden oluşmakta olup, yaklaşık brüt 110 metre karedir, salon ve odalar parke kaplı, duvarlar saten boyalıdır, mutfak, balkon ve hol zeminleri mermer esaslı malzeme ile kaplı, tavanlar kartonpiyerli, ıslak zeminler ve duvarları mermer esaslı malzeme ile kaplı, mutfak tezgahı granit dolapları ise mdf kaplamalı olup, taşınmaz belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.



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