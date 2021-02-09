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    • Emlak&OTO
    • 09.02.2021 10:29
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    • 09.02.2021 10:29
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    merkezde 160 m² 3+1 daire icradan satılık

    Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan icradan satılık daire ilanlarını yakından takip ediyor. Yeni ilanlar arasında merkezde satışa çıkarılan 160 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daire fiyatıyla dikkat çekti.

    O ilde ucuza daire! Fiyatıyla ön plana çıkıyor

    İcra Dairesi tarafından il merkezinde bulunan 3+1 160 metrekare büyüklüğündeki bir daire icradan satışa çıkarıldı. Dairenin muhammen bedeli 303 bin 650 TL olarak duyuruldu.

    'nun ilan portalı üzerinden satış duyurusu yapılan dairenin satış tarihi 5 Nisan 2021 olarak açıklandı. İlanda taşınmazla ilgili olarak, "Tapu kaydına göre Batman İl, Merkez İlçe, 126 Ada, 9 Parsel, TİLMERÇ Mahalle/Köy, 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli taşınmaz . Taşınmaz kayıtlarında 3+1 odalı 1. kat 6 nolu mesken olarak geçmekte ise de; fiiliyatta 2. kat 6 nolu bağımsız bölümlüdür. 4 oda, mutfak , banyo, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza ait binanın dış cehpesi kısmen kaplama yapılmış, tek bloktan oluşan binanın bahçesi ve sosyal donatları yoktur. Dairenin dış cehpesi çelik kapı, iç kapılar ahşap panel kaplıdır. Tavanda kartonpiyer süsleme vardır. Banyoda duşakabin yoktur. Pencereler PVC doğramadır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Emlak&OTO Batman merkezde 160 m² 3+1 daire icradan satılık