Batman İcra Dairesi tarafından il merkezinde bulunan 3+1 160 metrekare büyüklüğündeki bir daire icradan satışa çıkarıldı. Dairenin muhammen bedeli 303 bin 650 TL olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satış duyurusu yapılan dairenin satış tarihi 5 Nisan 2021 olarak açıklandı. İlanda taşınmazla ilgili olarak, "Tapu kaydına göre Batman İl, Merkez İlçe, 126 Ada, 9 Parsel, TİLMERÇ Mahalle/Köy, 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli taşınmaz . Taşınmaz kayıtlarında 3+1 odalı 1. kat 6 nolu mesken olarak geçmekte ise de; fiiliyatta 2. kat 6 nolu bağımsız bölümlüdür. 4 oda, mutfak , banyo, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza ait binanın dış cehpesi kısmen kaplama yapılmış, tek bloktan oluşan binanın bahçesi ve sosyal donatları yoktur. Dairenin dış cehpesi çelik kapı, iç kapılar ahşap panel kaplıdır. Tavanda kartonpiyer süsleme vardır. Banyoda duşakabin yoktur. Pencereler PVC doğramadır." ifadelerine yer verildi.

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