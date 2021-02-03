Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya Huzur Mahallesi'nde bulunan 3+1 dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. İcradan satılığa çıkarılan eve 430 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda evin 166 metrekare ve 3+1 büyüklüğünde olduğu açıklandı. İlanda taşınmazla ilgili olarak "Ankara İl, Çankaya İlçe, 25443 Ada, 3 Parsel, HUZUR Mahalle, 3. Kat, 21 BB Nolu Mesken-Çatı Aralıklı taşınmaz. Ana bina çatı kat hariç toplam 5 kattan oluşur. Açık otopark ve 1 adet asansör vardır. Bina cepheleri akrilik esaslı dış cephe boyası kaplıdır.21 nolu çatı aralı mesken güney ve batı yönlüdür. Mesken istinad duvarına cephelidir.2 katta balkonlar dahil toplam 166,76 m² net alanlı (186,76 m² brüt) olup 28,44 m² alanlı terası bulunmaktadır. (2.kat balkonsuz net alan: 88,57 m², balkon alanı: 9,86 m², çatı kat balkonsuz net alan:68,33 m², teras:28,44 m²) Projesine göre 3.katta antre, hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo, WC ve 2 balkon, çatı katta hol, 1 oda, çatı arası kullanımı, banyo ve açık teras hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde 3.katta mutfak ile oda arasındaki duvarın kaldırıldığı, çatı katta merdiven çıkışının karşısındaki alanın holden ayrılarak kilere dönüştürüldüğü, çatı arası kullanımı girişine kapı takılarak bu alan odaya dönüştürülmüştür. Çatı aralı meskenin antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, 2 banyo, kiler, WC, 2 balkon, terastan oluşur. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır. Antre, hol, çatı kat holü, kiler zemini seramik, salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplı, tüm bu mahallerin duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Mutfak zemini ve tezgah alnı seramik kaplı, duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Mutfak tezgahı mermerit olup tezgahın altında ve üstünde PVC kaplama kapaklı dolaplar vardır. Banyolar ile WC zemini ve duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Banyolar içerisinde klozet, dolaplı lavabo, kabinli duş teknesi mevcuttur. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel kapı, pencereleri PVC doğrama olup ısı camlıdır. Mutfak balkonu katlanır kayar cam kapama sistemi ile kapatılmıştır. Meskende ısınma doğalgaz yakıtlı kombi tesisatı ile sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İlanla ilgili detaylar için tıklayın