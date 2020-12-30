Emlak ilanlarında yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor: Belgesiz giriş yapılmayacak





SAHTE İLANLARA YAPTIRIM GELİYOR

Öte yandan 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlayacak düzenleme kapsamında son zamanlarda ilan sitelerinde sıklıkla karşılaşılan sahte ve karşılığı olmayan kiralık ve satılık gayrimenkul ilanlarına da el atılacak. Yönetmelikte yer alan maddeye göre internet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan veren işletmeler ilanlarda üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle yükümlü olacak.



BİRDEN FAZLA AYNI İLANA YETKİ BELGESİ ŞARTI

Yeni düzenleme ile aynı ilanın birden fazla kişi tarafından girilmesine yönelik de adım atılıyor. Yönetmeliğe göre mal sahibi ile kim yetki belgesi sözleşmesi imzalamış ise onun ilanı sadece yayında kalacak. Yetki belgesi elinde olan işletme portal yönetimiyle irtibata geçip diğer ilanları yayından kaldırtabilecek.