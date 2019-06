RUSYA, Amerika, İngiltere'de projelerine devam eden Ant Yapı, Anthaven projesiyle Bodrum'a adım attı. Üç etaptan oluşan projenin ilk etabı 162 evden oluşuyor. 53 bin 500 metrekare arsa üzerinde yükselen projenin 100 milyon euro değere sahip ilk etabında 21 bin metrekare konut, 4 bin metrekare ticari alan, 10 bin metrekare otel ve spa alanı bulunuyor.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, toplam değeri 300 milyon euro olarak hesaplanan projede ilk etabın Mayıs 2020'de teslim edileceğini söyledi. Bodrum Aspat'ta hayat bulan projenin 3 etaptan oluşacağını anlatan Okay, Anthaven'de toplam 600 konutun bulunacağını belirtti. Ant Yapı'nın daha önce Port Alaçatı'da hayata geçirdiği Venedik'in kanal modelini bu kez Bodrum'a taşıdığını Anlatan Okay, "Konut sahipleri proje içinde açılan kanalla denize ve çarşıya ulaşabilecek" dedi.