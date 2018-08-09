Ağaoğlu Şirketler Grubu, Bodrum'daki 12 milyon metrekare arsa üzerine inşa edeceği projeyle her kesimden yatırımcıyı ev sahibi yapacak. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 5 milyon metrekarelik ilk etap için 3-4 milyar liralık yatırım planladıklarını ve 10-12 milyar liralık hasılat beklentileri bulunduğunu açıkladı. Projenin arsasını 2004 yılında Net Holding'den satın aldıklarını anlatan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Yaz-kış yaşanacak olan projede; botanik parkı, hobi bahçeleri, golf sahaları, oteller, rezidanslar, villalar, okul, ofisler, ticari alanlar, fuar alanı, teknopark, sağlık tesisleri alanları yer alacak. 2019'un ilk yarısında lanse edeceğiz."
Bodrum’da uygun fiyatlı ev yapacak
Etiketler: Ali Ağaoğlu , Net Holding , Bodrum
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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