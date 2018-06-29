İmar Barışı dönüşüme hız kazandıracak

GAYRIMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, Türkiye'de dönüştürülmesi gereken 7.5 milyon konut olduğunu belirterek, "Yılda 500 bin adet konutu dönüştürürsek dönüşümü 15 yıl gibi bir sürede tamamlayabiliyoruz. Bunun için zaman kaybetmeden bu problemi el birliğiyle atlatmamız gerekiyor" dedi.
GYODER ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğiyle düzenlenen imar Barışı Paneli'nde konuşan Yetgin, "Vatandaşın yıllardır çözüm beklediği sorunları ortadan kaldıran İmar Barışı, yarattığı gelirle de kentsel dönüşüme hız kazandıracak" diye konuştu. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç de İmar Barışı'nın hem Türkiye için kangren olmuş bir sorunu ortadan kaldıracağını hem de kentsel dönüşüme ivme kazandıracağını ifade etti. Köç, düzenlemenin aynı zamanda iş dünyası ve vatandaşla devlet arasındaki sıkıntıları çözeceğini kaydetti.
AF DEĞIL
İmar affı değil de İmar Barışı yaklaşımının son derece anlamlı olduğunun altını çizen GYODER İcra Kurulu Üyesi Aziz Yeniay, "Geçmiş yıllarda yapılan aflar sorunları çözmek yerine daha da derinleşmesine sebep olmuştur. İmar Barışı mülkiyetle ilgili sorunlara gerçekten çözüm üreten bir düzenlemedir" şeklinde konuştu.
İTO Mimarlık ve Mühendislik Meslek Komitesi Üyesi Murat Özdemir, yapı kayıt belgesi bedeli tespitinde tüm yapıların aynı şekilde ücretlendirilmesi, yapının depreme dayanıklılığının malikin sorumluluğuna bırakılması gibi hususlarda, kanunun uygulanmasında karşılaşılabilecek sıkıntılar olabileceğini vurgulayarak, bu konularda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.
SATIŞ YAPILMASIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Bayram Uzun, Hazine arazileri üzerinde olup Yapı Kayıt Belgesi edinmiş yapılar için, belge sahibine arazi satışı yerine üst hakkı kurulması gerektiğini söyledi. Uzun, "Yapı Kayıt Belgesi almış gecekondu nitelikli binaların, tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesi de yararlı olacaktır" görüşünü dile getirdi.
YENi KANUN YOLDA
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, GYODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Türkiye'deki 26 milyon konuttan en az 13 milyonunda imar sorunu bulunduğunun hep konuşulduğunu söyledi. Bu konuda tüm sorunları kapsayacak bir kanunlar manzumesi oluşturduklarını ifade eden Demirtaş, meclisin tatile girmesi nedeniyle bu maddeleri düzenleme haline getirdiklerini kaydetti.
YAVUZ KARAMAN
GYODER ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğiyle düzenlenen imar Barışı Paneli'nde konuşan Yetgin, "Vatandaşın yıllardır çözüm beklediği sorunları ortadan kaldıran İmar Barışı, yarattığı gelirle de kentsel dönüşüme hız kazandıracak" diye konuştu. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç de İmar Barışı'nın hem Türkiye için kangren olmuş bir sorunu ortadan kaldıracağını hem de kentsel dönüşüme ivme kazandıracağını ifade etti. Köç, düzenlemenin aynı zamanda iş dünyası ve vatandaşla devlet arasındaki sıkıntıları çözeceğini kaydetti.
AF DEĞIL
İmar affı değil de İmar Barışı yaklaşımının son derece anlamlı olduğunun altını çizen GYODER İcra Kurulu Üyesi Aziz Yeniay, "Geçmiş yıllarda yapılan aflar sorunları çözmek yerine daha da derinleşmesine sebep olmuştur. İmar Barışı mülkiyetle ilgili sorunlara gerçekten çözüm üreten bir düzenlemedir" şeklinde konuştu.
İTO Mimarlık ve Mühendislik Meslek Komitesi Üyesi Murat Özdemir, yapı kayıt belgesi bedeli tespitinde tüm yapıların aynı şekilde ücretlendirilmesi, yapının depreme dayanıklılığının malikin sorumluluğuna bırakılması gibi hususlarda, kanunun uygulanmasında karşılaşılabilecek sıkıntılar olabileceğini vurgulayarak, bu konularda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.
SATIŞ YAPILMASIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Bayram Uzun, Hazine arazileri üzerinde olup Yapı Kayıt Belgesi edinmiş yapılar için, belge sahibine arazi satışı yerine üst hakkı kurulması gerektiğini söyledi. Uzun, "Yapı Kayıt Belgesi almış gecekondu nitelikli binaların, tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesi de yararlı olacaktır" görüşünü dile getirdi.
YENi KANUN YOLDA
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, GYODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Türkiye'deki 26 milyon konuttan en az 13 milyonunda imar sorunu bulunduğunun hep konuşulduğunu söyledi. Bu konuda tüm sorunları kapsayacak bir kanunlar manzumesi oluşturduklarını ifade eden Demirtaş, meclisin tatile girmesi nedeniyle bu maddeleri düzenleme haline getirdiklerini kaydetti.
YAVUZ KARAMAN
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