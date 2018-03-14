Kanal İstanbul MIPIM’de vitrinde
Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM, Fransa’nın Cannes kentinde kapılarını açtı. Fuara bu yıl Türkiye’den 250 kuruluş ve 700’e yakın kişi katıldı. 685 metrekarelik İstanbul Yatırım Çadırı’nın kurulduğu fuarda, Kanal İstanbul ve üçüncü havalimanı gibi dev projeler tanıtılıyor
DEVLER BOY GÖSTERDİ
Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketleri, iddialı projeleriyle MIPIM'de boy gösterirken; Türkiye'yi 2023'e taşıyacak mega projeler de fuarda yerini alıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, MIPIM'in bu yıl 'Dünyanın Şehir Haritası Değişiyor' ana temasıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Temaya en uygun şehir İstanbul. Kanal İstanbul, üçüncü havalimanı ve daha birçok proje İstanbul'un haritasını dönüştürüyor. Bu dönüşümle yatırımcıları 2018'de İstanbul'daki fırsatların bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi. Türkiye, bu yıl da MIPIM fuarına en geniş katılımı gösteren ülkelerden biri oldu. Fuara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile İTO'nun yanı sıra Emlak Konut GYO, Halk GYO, Fuzul Yapı, Oyak İnşaat, Tahincioğlu, Teknik Yapı, AND Gayrimenkul, Artaş İnşaat, Rönesans, Esas Gayrimenkul, Kuzu Grup ve Ferko gibi dev şirketlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda firma katıldı. Balıkesir, Bursa'dan Osmangazi, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Sivas'ın belediyeleri de projeleriyle MIPIM'de yerini aldı.
RAKAMLARLA MIPIM 2018
24 bin 200 ziyaretçi
100 ülkeden 3 bin 100 firma
5 bin yatırımcı
3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonel
Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçi
TÜRKİYE'NİN PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR
Türkiye'de geçen yıl satılan konut sayısı: 1 milyon 409 bin 314
İstanbul'da geçen yıl satılan konut sayısı: 238 bin 383
Geçtiğimiz yıl yabancılara satılan konut sayısı: 22 bin 234
İstanbul'da geçen yıl yabancılara satılan konut sayısı: 8 bin 182
Yabancılara konut satışında bir yıllık artış: Yüzde 22
Etiketler: Kanal İstanbul , emlak konut , Fuzul Yapı , Oyak İnşaat , Teknik Yapı , Kuzu Grup , İstanbul , fuar , Fransa , Türkiye , MIPIM
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.