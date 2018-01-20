Katar’ı projeleriyle fethettiler

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ExpoTurkey by Qatar Fuarı'na 7 ana sektörden 112 Türk firması katıldı. Fuarın en ilgi çeken standları ise gayrimenkul şirketlerine aitti. Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinin birbirinden iddialı projeleri, fuarda Körfez yatırımcısınınyoğun ilgisiyle karşılaştı. Katar ile Türkiye'yi bölge ekonomisinin işbirliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılması hedefiyle düzenlendi. Fuara katılan gayrimenkul şirketleri, bir yandan projelerini Katarlı konut alıcılarına tanıtırken, diğer yandan küresel ölçekteki Körfezli şirketlerle görüşerek yeni iş fırsatları yakalama şansına sahip oldu. Fuarın daha ilk gününde bin 600'den fazla iş görüşmesi gerçekleştirildi ve 60 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzalandı. İnşaat şirketlerinin yetkilileri, Katar'ın, özellikle Türkiye'nin yabancıyagayrimenkul satışında önemli yer tuttuğunu söyledi.
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