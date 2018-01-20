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  1. Katar’dan Türk şirketlere öncelik

’ı projeleriyle fethettiler

112 Türk firmasının katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar’ın yıldızı, gayrimenkul şirketleri oldu. Türkiye’nin dev şirketleri, iddialı projeleriyle fuarda gövde gösterisi yaptı.

Katar’ı projeleriyle fethettiler
Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar Fuarı'na 7 ana sektörden 112 Türk firması katıldı. Fuarın en ilgi çeken standları ise gayrimenkul şirketlerine aitti. Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinin birbirinden iddialı projeleri, fuarda Körfez yatırımcısının yoğun ilgisiyle karşılaştı. ile Türkiye'yi bölge ekonomisinin işbirliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılması hedefiyle düzenlendi. Fuara katılan gayrimenkul şirketleri, bir yandan projelerini Katarlı konut alıcılarına tanıtırken, diğer yandan küresel ölçekteki Körfezli şirketlerle görüşerek yeni iş fırsatları yakalama şansına sahip oldu. Fuarın daha ilk gününde bin 600'den fazla iş görüşmesi gerçekleştirildi ve 60 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzalandı. İnşaat şirketlerinin yetkilileri, Katar'ın, özellikle Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Yavuz KARAMAN
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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