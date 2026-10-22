Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifi kapsamında takas kesinliği ve pay blokajına ilişkin açıklama yaptı. Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesi uyarınca, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimatları, işlemleri ve ödeme işlemlerinin, ilgili kuruluşların faaliyetleri durdurulsa veya tasfiye sürecine girse dahi geri alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini bildirdi. Bu düzenlemenin, tamamlanan işlemlere ilişkin takas yükümlülüklerinin geri döndürülemez biçimde yerine getirilmesini sağlayarak sermaye piyasalarına duyulan güveni korumayı amaçladığı belirtildi.

SPK, fon tasfiyesinde takası tamamlanmamış satış talimatlarının hangi koşullarda değerlendirileceğini açıkladı. (Fotoğraf: AA) HER SATIŞ TALİMATI TAMAMLANMIŞ TAKAS SAYILMIYOR SPK, TEFAS üzerinden verilen her satış talimatının tamamlanmış bir takas işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti. Yatırım fonu katılma paylarının yatırımcılar tarafından fon kurucusundan alınmasına ve kurucuya iade edilmesine imkân tanıyan TEFAS'ta, satış talimatının verilmesi veya sistemde kayıt bulunması tek başına takasın başladığını göstermiyor. Özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar açısından takasın tamamlanması için nakdin yatırımcı hesabına aktarılması ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılması gerekiyor. TAKASI TAMAMLANMAMIŞ İŞLEMLER TASFİYE KAPSAMINA ALINACAK SPK açıklamasında, henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınmasının fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil dağıtılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.