Fon tasfiyesinde kritik ayrıntı: SPK, pay blokajı ve takas şartlarını açıkladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon tasfiyelerine ilişkin TBMM’de görüşülen kanun teklifi kapsamında takas kesinliği ve pay blokajına ilişkin tereddütleri giderdi. Kurul, TEFAS üzerinden verilen her satış talimatının tamamlanmış takas anlamına gelmediğini belirterek, takası sonuçlanmamış işlemlerin tasfiye kapsamında diğer fon pay sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirileceğini bildirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifi kapsamında takas kesinliği ve pay blokajına ilişkin açıklama yaptı. Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesi uyarınca, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimatları, işlemleri ve ödeme işlemlerinin, ilgili kuruluşların faaliyetleri durdurulsa veya tasfiye sürecine girse dahi geri alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini bildirdi.
Bu düzenlemenin, tamamlanan işlemlere ilişkin takas yükümlülüklerinin geri döndürülemez biçimde yerine getirilmesini sağlayarak sermaye piyasalarına duyulan güveni korumayı amaçladığı belirtildi.
HER SATIŞ TALİMATI TAMAMLANMIŞ TAKAS SAYILMIYOR
SPK, TEFAS üzerinden verilen her satış talimatının tamamlanmış bir takas işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti. Yatırım fonu katılma paylarının yatırımcılar tarafından fon kurucusundan alınmasına ve kurucuya iade edilmesine imkân tanıyan TEFAS'ta, satış talimatının verilmesi veya sistemde kayıt bulunması tek başına takasın başladığını göstermiyor.
Özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar açısından takasın tamamlanması için nakdin yatırımcı hesabına aktarılması ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılması gerekiyor.
TAKASI TAMAMLANMAMIŞ İŞLEMLER TASFİYE KAPSAMINA ALINACAK
SPK açıklamasında, henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınmasının fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil dağıtılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.
Pay blokaj kaydı bulunan yatırımcıların da toplam 455 bin 758 fon pay sahibi arasında yer aldığı belirtilirken, bu kişilerin ayrıca bir yatırımcı grubu oluşturmadığı vurgulandı.
TAMAMLANAN İŞLEMLER DÜZENLEMEDEN ETKİLENMEYECEK
Kanun teklifindeki düzenlemenin tamamlanmış işlemleri etkilemediği belirtilen açıklamada, yalnızca takas süreci henüz tamamlanmamış talimatların kapsama alındığı kaydedildi.
Buna göre söz konusu talimatlar, tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden diğer fon katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirilecek.
SPK, düzenlemenin amacının ilgili fon pay sahiplerinin hukuki statüsünü açıklığa kavuşturmak ve tasfiye sürecindeki haklarını belirgin hale getirmek olduğunu bildirdi. Kurul, yaklaşımın düzenlemenin hedeflerine ulaşılması bakımından gerekli ve ölçülü olduğunu değerlendirdi.
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