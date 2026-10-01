Havaların soğuması ile birlikte özellikle evinde hasta ve çocuk olan hanelerde kombiler yanmaya başlarken bu yıl ilk kez geçilen kademeli doğalgaz uygulaması ile kademe üstüne çıkan haneler desteklemelerden yararlanamayacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, hâlihazırda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gazda faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan haneler bu desteklemeden yararlanamayacağı için kış aylarında ödeyecekleri doğal gaz faturaları iki kat artabilecek. Enerji Bakanlığının 4 Nisan 2026 itibarıyla geçtiği doğal gazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak.