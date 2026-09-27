Sektör hesaplamalarına göre benzinde yaklaşık 12,48 TL'lik artış ihtimali gündemde. (Foto: AA)

Motorinde ayrıca kademeli ÖTV uygulaması bulunuyor. Buna göre litre başına ÖTV'nin eylül ayında 3 TL, 1 Ekim'den itibaren 6 TL, kasım ayında 9 TL ve aralık ayında 12 TL olması öngörülüyor.

Bu nedenle motorinde de 1 Ekim itibarıyla vergi kaynaklı yeni bir fiyat değişikliği gündeme gelebilecek. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketler ise pompa fiyatlarını ayrıca etkileyebilecek.