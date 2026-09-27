27 Eylül 2026 altın fiyatları için son tablo! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram altın ve çeyrek altın gündemdeki yerini korurken, yarım ve tam altın seçenekleri de yakından takip ediliyor. Cumhuriyet altını ile ons altın fiyatlarının eklendiği liste, altın piyasasının farklı kalemlerini bir arada sunuyor.
Giriş Tarihi:
27 Eylül 2026 Pazar günü altın fiyatları, birikimlerini değerlendirenlerin ve piyasayı yakından izleyenlerin gündeminde. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının yanı sıra yarım ve tam altın fiyatları da günün öne çıkan aramaları arasında yer alıyor. Altın piyasasındaki son tabloyu takip edenler, alış ve satış rakamlarındaki değişimi merak ediyor.
ONS ALTIN FİYATI
Ons altın 4.284,37 dolardan alınıp 4.284,90 dolardan satılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI
CANLI ALTIN-DOLAR-EURO FİYATLARI
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI
27 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.25 itibarıyla Kapalıçarşı kapalı olduğundan yeni işlem fiyatı oluşmadı.
Son fiyat tablosu 25 Eylül Cuma gününe ait; güncelleme damgasında saat 23.42 yer alıyor.
Son tabloda yer alan alış ve satış fiyatları şöyle:
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi