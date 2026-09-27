27 Eylül 2026 Pazar günü altın fiyatları, birikimlerini değerlendirenlerin ve piyasayı yakından izleyenlerin gündeminde. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının yanı sıra yarım ve tam altın fiyatları da günün öne çıkan aramaları arasında yer alıyor. Altın piyasasındaki son tabloyu takip edenler, alış ve satış rakamlarındaki değişimi merak ediyor.