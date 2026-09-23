Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanan değerlendirme raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi" ifadelerine yer verildi.

FATF (Financial Action Task Force), kara para aklama, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele etmek için uluslararası standartlar belirleyen hükümetler arası bir kuruluştur. Türkçe adı Mali Eylem Görev Gücü olarak geçer.

FATF RAPORUNDA NELER VAR?

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanan 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu, Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele mekanizmalarını detaylıca ele aldı. Rapor, Türkiye'nin yasa dışı finansmanla mücadelede savunma hatlarını belirgin biçimde güçlendirdiğini kaydederken finansal istihbaratın kullanımı, uluslararası hukuki iş birliği ve MASAK'ın merkezi rolünü öne çıkarıyor. MASAK'ın 300'den fazla veri tabanına doğrudan erişim sağlayarak karmaşık mali suç ağlarını tespit etme ve iz sürme yeteneği yüksek takdir toplarken; kolluk kuvvetleri ile yargı mercileri arasındaki kurumlar arası koordinasyonun gücüne dikkat çekiliyor.

FATF'ın Türkiye'ye ilişkin raporu 23 Eylül'de yayımlandı

KARA PARA VE BAĞLANTILI SUÇLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Raporda, Türkiye'nin finansal kuruluşlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve belirli finansal olmayan meslek gruplarına yönelik risk odaklı denetim mekanizmalarını başarıyla işlettiği tescil ediliyor. Kara para aklama ve bağlantılı suçlara yönelik 10 binden fazla kovuşturma yürütüldüğü raporda yer bulurken; uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı bahis, kaçakçılık gibi yüksek riskli öncül suçlar ile profesyonel aklama faaliyetlerine yönelik soruşturmaların daha da önceliklendirilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, yurt dışına kaçırılan suç gelirlerinin tespiti, izlenmesi ve geri alınması süreçlerindeki kapasitenin artırılması gerektiği ifade ediliyor.