Türk Lirası'nın mevduatta tarihi yükselişi! Payı yüzde 62'ye ulaştı

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, söz konusu mevduatta dövizin payı ise yüzde kur korumalı mevduat da dahil edildiğinde yüzde 68.1'den 38.1'e geriledi.

Küresel ve jeopolitik risklere rağmen kararlılıkla uygulanan dezenflasyon programı ile Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar yatırımcıların Türk Lirası'na ilgisini zirveye taşıdı.

Türk Lirası'nın payı arttı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

MEVDUAT 31 TRİLYONU AŞTI

BDDK verilerine Ağustos 2023'te 12 trilyon 987 milyar lira olan bankalardaki toplam mevduat, Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 139 artarak 31 trilyon 60 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde TL mevduat yüzde 154 artarak 19 trilyon 232 milyar liraya çıktı. Döviz tevdiat hesapları ise yüzde 117'lik büyüme ile 11.8 trilyon lirayı geçti.

Mevduatta TL'nin payı yüzde 31.9'dan 61.9'a çıktı.

KKM SIFIRLANMA NOKTASINDA

Ekonomi yönetiminin bu yıl içinde sıfırlanmasını hedeflediği kur korumalı mevduatta (KKM) adım adım sona geliniyor. Ağustos 2023'te 3.4 trilyon lirayı aşan KKM'nin büyüklüğü Temmuz 2026'da 191 milyon liraya indi. KKM dolar bazında ise 143.1 milyar dolardan 4 milyon dolara indi. KKM'nin toplam mevduat içerisinde payı yüzde 26.2'den binde 6'ya kadar geriledi.