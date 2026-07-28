SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere özel indirim kampanyası

Kampanya kapsamında, Emekli Dijital Kart sahiplerine Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında özel indirimler ile vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunuluyor. Türkiye Sigorta, geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla emeklilerin ihtiyaç duyduğu güvence çözümlerini avantajlı koşullarla erişilebilir hale getiriyor.

17 milyon emekliye fırsat: Sigortada indirimli dönem

Avantajlar somut olarak şu şekilde belirlendi:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında, ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan yüzde 15 hoş geldin indirimine ilaveten yüzde 15 emekli indirimi sağlanıyor. Konut Sigortasında yüzde 30, Kasko Sigortasında yüzde 10, Trafik Sigortasında yüzde 5 indirim sunulurken tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme planı yapılabiliyor. Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası peşin ödemelerinde ise ilave yüzde 10 indirim imkânı tanınıyor.

Kampanya, 29 Temmuz - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek yeni ve yenilenecek poliçelerde geçerli olacak.

Bu arada Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında indirimlere ek olarak; ilk kez TSS poliçesi alacak emeklilerimize özel sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e kadar yükseltildi. Böylece, daha fazla emeklinin bu güvenceden yararlanabilmesine imkân sağlandı.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran SGK emeklilerine; limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak; göz muayene ve diş sağlığı tarama paketi, check-up, online doktor muayene hizmeti ve daha birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı Asistans Hizmet Paketi de sunuluyor.

Konut Sigortası ile emekliler, deprem başta olmak üzere; yangından doğal afetlere, hırsızlıktan su baskınına, elektronik cihaz hasarlarından cam kırılmasına, komşuluk ve kiracılıktan kaynaklanan mali mesuliyetlere kadar günlük hayatta karşılaşılabilecek pek çok riske karşı evlerini ve eşyalarını kapsamlı şekilde güvence altına alıyor.

Kampanya kapsamındaki Kasko Sigortası, emeklilerin araçlarını çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, sel, dolu ve diğer doğal afetler gibi beklenmedik risklere karşı korurken; geniş teminat yapısı, yaygın anlaşmalı servis ağı ve orijinal parça garantisiyle kapsamlı bir güvence ve yüksek hizmet standardı sunuyor.