Milyonlara yüzde 14.11 temmuz zammı: Memur, emekli ve sosyal yardım maaşları ne kadar olacak?
Memurların temmuz zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 14.11 olarak beklenirken, bu oran memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarına kadar pek çok kesime etki edecek...
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- Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 14,11 zam yapılacak ve en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 623 liraya çıkacak.
- Memur emeklilerinin en düşük aylığı ek ödeme dahil 27 bin 772 liradan 31 bin 691 liraya yükselecek.
- 65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yapılan aylık ödeme 6 bin 393 liradan 7 bin 295 liraya çıkacak.
- Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere verilen aylık yardım 13 bin 878 liradan 15 bin 837 liraya yükselecek.
- Kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liradan 74 bin 113 liraya çıkacak.
Yaklaşan temmuz, başta memurlar ve emekliler olmak üzere milyonlar için zam ayı olacak. 5 aylık enflasyona göre memurlara yüzde 12.41 artış oluşurken, haziran enflasyonuna ilişkin tahminler de zamma ilişkin ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistler haziran enflasyonunu yüzde 1.52 olarak tahmin etti.
Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18.38 olurken, memurların zammı ise yüzde 14.11'i bulacak. Memur maaşlarındaki artış pek çok kesime de yansıyacak:
MEMURA EN AZ 70 BİN 623 TL: Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. En düşük maaş 61 bin 890 liradan 70 bin 623 liraya çıkacak.
5 BİN 183 TL AİLE YARDIMI: Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 599 lira 75 kuruşa yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 791,85 liraya, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 395,93 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 4 bin 542 lira 51 kuruştan 5 bin 183 lira 45 kuruşa ulaşacak.
AYLIK 1.120 TL İKRAMİYE: Memurların toplu sözleşme ikramiyeleride artacak. Aylık olarak ödenen ikrariye 982,22 liradan bin 120 lira seviyesine gelecek.
EMEKLİYE EN AZ 31 BİN 691 TL: Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Maaşla birlikte ek ödeme tutarı da artacak. En düşük memur emeklisi aylığı, tahmin gerçekleşirse, ek ödeme dahil 27 bin 772 liradan 31 bin 691 liraya yükselecek.
EMEKLİ DOKTORA YENİ EK ÖDEME: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Emekli doktorların ilave ödemesi uzman olmayanlarda 27 bin 757 liradan 31 bin 674 liraya, uzmanlarda 36 bin 84 liradan 41 bin 176 liraya yükselecek.
YAŞLIYA 7 BİN 295 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 6 bin 393 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 295 liraya çıkacak.
EVDE YAKININA BAKANA 15 BİN 837 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan aylık 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım yardımı, artış tahminine göre 15 bin 837 lira seviyesine gelecek.
ENGELLİ AYLIĞI ARTIYOR: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 823 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 7 bin 655 liradan 8 bin 735 liraya yükselecek. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına da aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da tahmin gerçekleşirse 5 bin 823 liraya çıkacak.
HASTALARA ÖDEME YÜKSELECEK: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 13 bin 878 lira tutarındaki yardım da tahmine göre 15 bin 837 liraya ulaşacak.
BEDELLİYE YENİ TARİFE: Bedelli askerlik yapmak için başvuran gençler için tutar yeni yasal düzenleme ile 416 bin 361 liraya çıkarken, bu tutar temmuzda tahminlere göre 475 bin 110 lirayı bulacak.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 6 bin 592 liradan 7 bin 523 liraya, ilköğretimde okuyan için 9 bin 889 liradan 11 bin 285 liraya, ortaöğretimde okuyan için 10 bin 548 liradan 12 bin 37 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 11 bin 867 liradan 13 bin 542 liraya çıkacak.
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TAZMİNAT HESABI DEĞİŞİYOR
Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 64 bin 948 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar tahmine göre 74 bin 113 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 73 bin 550 lira kıdem tazminatı ödenecek.
|SOSYAL YARDIMLAR
|Mevcut
|% 14.11
|65 yaş aylığı
|6.393,02
|7.295,08
|Evde bakım desteği
|13.878,71
|15.837,00
|Kronik hastalık yardımı
|13.878,71
|15.837,00
|Engelli yakını aylığı
|5.103,34
|5.823,42
|% 40-69 arası engelli
|5.103,34
|5.823,42
|% 70 ve üstü engelli
|7.655,01
|8.735,13
|SED (Okul öncesi)
|6.592,94
|7.523,20
|SED (İlköğretim)
|9.889,40
|11.284,79
|SED (Ortaöğretim)
|10.548,70
|12.037,12
|SED (Yükseköğretim)
|11.867,28
|13.541,75
|Meslek
|Derece/Kademe
|Mevcut
|% 14.11
|Şube müdürü (üniv. mez)
|1/4
|94.384
|107.702
|Memur (üniv. mez)
|9/1
|64.397
|73.483
|Uzman öğretmen
|1/4
|81.219
|92.679
|Öğretmen
|1/4
|73.368
|83.720
|Başkomiser
|3/1
|89.214
|101.802
|Polis memuru
|8/1
|81.617
|93.133
|Uzman doktor
|1/4
|150.426
|171.651
|Hemşire (üniv. mez.)
|5/1
|74.770
|85.320
|Mühendis
|1/4
|96.211
|109.786
|Teknisyen (lise mez.)
|11/1
|66.870
|76.305
|Profesör
|1/4
|135.089
|154.150
|Araştırma görevlisi
|7/1
|90.568
|103.347
|Vaiz
|1/4
|76.653
|87.469
|Avukat
|-
|90.000
|102.699
|MEMUR AİLE YARDIMI
|Mevcut
|% 14.11 Artış
|Eş
|3.154,63
|3.599,75
|Çocuk (0-6 yaş)
|693,94
|791,85
|Çocuk (6 üstü)
|346,97
|395,93
|Engelli çocuk (0-6 yaş)
|1.110,30
|1.266,96
|Engelli çocuk (6 üstü)
|555,15
|633,48
|İkramiye
|981,22
|1.119,67
|MEMUR EMEKLİLERİ
|Derece/Kademe
|Mevcut
|% 14.11 Artış
|Müsteşar
|1/1
|98.784
|112.722
|Genel müdür
|1/1
|87.541
|99.893
|Şube müdürü (lisans)
|1/4
|34.955
|39.887
|Memur (lisans)
|1/4
|27.584
|31.476
|Öğretmen
|1/4
|41.321
|47.151
|Kaymakam 1. sınıf
|1/4
|58.010
|66.195
|Başkomiser
|1/4
|42.175
|48.126
|Polis memuru
|1/4
|41.484
|47.337
|Hemşire (Lisans)
|1/4
|41.321
|47.151
|Mühendis
|1/4
|42.013
|47.941
|Teknisyen (Lise)
|1/4
|29.946
|34.171
|Pratisyen hekim
|1/4
|60.510
|69.048
|Profesör
|1/4
|70.904
|80.909
|İmam-hatip
|-
|41.321
|47.151
|Avukat
|1/4
|41.321
|47.151
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