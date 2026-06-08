Milyonlara yüzde 14.11 temmuz zammı: Memur, emekli ve sosyal yardım maaşları ne kadar olacak?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 14,11 zam yapılacak ve en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 623 liraya çıkacak.

Memur emeklilerinin en düşük aylığı ek ödeme dahil 27 bin 772 liradan 31 bin 691 liraya yükselecek.

65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yapılan aylık ödeme 6 bin 393 liradan 7 bin 295 liraya çıkacak.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere verilen aylık yardım 13 bin 878 liradan 15 bin 837 liraya yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liradan 74 bin 113 liraya çıkacak.

Yaklaşan temmuz, başta memurlar ve emekliler olmak üzere milyonlar için zam ayı olacak. 5 aylık enflasyona göre memurlara yüzde 12.41 artış oluşurken, haziran enflasyonuna ilişkin tahminler de zamma ilişkin ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistler haziran enflasyonunu yüzde 1.52 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18.38 olurken, memurların zammı ise yüzde 14.11'i bulacak. Memur maaşlarındaki artış pek çok kesime de yansıyacak:

En düşük memur maaşı 70 bin 623 TL olacak. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) MEMURA EN AZ 70 BİN 623 TL: Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. En düşük maaş 61 bin 890 liradan 70 bin 623 liraya çıkacak. 5 BİN 183 TL AİLE YARDIMI: Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 599 lira 75 kuruşa yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 791,85 liraya, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 395,93 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 4 bin 542 lira 51 kuruştan 5 bin 183 lira 45 kuruşa ulaşacak. AYLIK 1.120 TL İKRAMİYE: Memurların toplu sözleşme ikramiyeleride artacak. Aylık olarak ödenen ikrariye 982,22 liradan bin 120 lira seviyesine gelecek.