TÜİK Nisan ayı dış ticaret raporu: İhracatta yüzde 22,3'lük dev artış

Ocak-nisan döneminde ihracat yüzde 3 artışla 88 milyar 665 milyon dolara ulaşırken, dış ticaret açığı yüzde 7,3 büyüyerek 37 milyar 137 milyon dolara çıktı.

Nisan ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 2 milyar 113 milyon dolarla Almanya, en fazla ithalat yaptığı ülke ise 4 milyar 476 milyon dolarla Çin oldu.

Türkiye'nin ihracatı nisan ayında yüzde 22,3 artışla 25 milyar 408 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 3,1 artışla 33 milyar 909 milyon dolar oldu.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, nisan ayında ihracatta güçlü bir yükseliş kaydetti. İthalattaki sınırlı artışa karşın ihracattaki ivme sayesinde dış ticaret açığı daralırken, ihracatın ithalatı karşılama oranında da kayda değer bir iyileşme gerçekleşti.

Bu gelişmelerle birlikte dış ticaret açığı geçen yılın nisan ayına göre yüzde 29,8 azalarak 12,1 milyar dolardan 8,5 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63,2'den yüzde 74,9'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında Türkiye'nin ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 yükselerek 25 milyar 408 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,1 artışla 33 milyar 909 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İLK 4 AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Yılın ilk dört aylık döneminde ise ihracat yüzde 3 artış göstererek 88 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Aynı süreçte ithalat yüzde 4,3 yükselişle 125 milyar 803 milyon dolar oldu.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,3 büyüyerek 37 milyar 137 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek yüzde 70,5 seviyesine düştü.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ VERİLERDE POZİTİF GÖRÜNÜM

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ihracatta daha güçlü bir performans dikkat çekti. Bu kapsamda ihracat yüzde 23,6 artışla 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

Aynı kalemlerde ithalat ise yüzde 3,3 artarak 26 milyar 245 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 486 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret hacmi 50 milyar doları aşarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5'e ulaştı.

İMALAT SANAYİİ İHRACATTA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Sektörel dağılıma bakıldığında, nisan ayında ihracatın büyük bölümünü imalat sanayisi oluşturdu. Toplam ihracat içinde imalatın payı yüzde 94,2 olarak hesaplandı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2 olurken, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 1,8 seviyesinde kaldı.

Yılın ilk dört ayında da benzer tablo devam etti. İmalat sanayisi ihracattaki ağırlığını yüzde 93,6 ile sürdürdü.

İTHALATTA ARA MALLARI İLK SIRADA

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre nisan ayında ithalatın yüzde 71,1'ini ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 13,8, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,7 olarak kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde de ithalatta en büyük pay yüzde 71,3 ile ara mallarında gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ülke bazında değerlendirildiğinde, nisan ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 2 milyar 113 milyon dolarla Almanya oldu. Onu ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya takip etti. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de lider ülke Almanya olurken, ardından ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa geldi.

İTHALATTA ÇIN İLK SIRADA YER ALDI

Nisan ayında ithalatta ilk sırayı 4 milyar 476 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i Rusya, Almanya, ABD ve İtalya izledi.

Yılın ilk dört ayında da Çin, 17 milyar 643 milyon dolarlık ithalat hacmiyle ilk sıradaki yerini korudu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERDE İHRACAT ARTIŞI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre nisan ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 11,6 yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,5 geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık verilere göre ise ihracat yüzde 18,5 artarken, ithalat yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI SINIRLI KALDI

Teknoloji yoğunluğuna göre değerlendirildiğinde, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı nisan ayında yüzde 3,6 olarak ölçüldü. Aynı ürün grubunun ithalattaki payı ise yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı yüzde 3,4 olurken, ithalattaki oran yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi verilerine göre ise nisan ayında ihracat yüzde 23,5 artışla 23 milyar 287 milyon dolara çıktı. İthalat da yüzde 5,8 yükselerek 32 milyar 239 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda dış ticaret açığı yüzde 22,9 düşüşle 8 milyar 952 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,2'ye yükseldi.

Ocak-nisan döneminde ise ihracat 81 milyar 309 milyon dolar, ithalat ise 119 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,2 artarak 37 milyar 886 milyon dolara ulaştı.

