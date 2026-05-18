TÜİK açıkladı: İşsizlik yüzde 8,2’ye geriledi! Haftalık çalışma süresi kaç saat oldu?
Ekonomide üretim ve istihdam hamleleri sürerken, TÜİK 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü istatistiklerini yayınladı. Verilere göre 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 52 bin kişi birden azalarak 2 milyon 894 bine, işsizlik oranı ise yüzde 8,2’ye geriledi. Genç nüfusta işsizliğin %15,2 ile stabil kaldığı ilk çeyrekte, hizmet sektörü toplam istihdamın %59,3'ünü sırtlayarak lokomotif rolünü korudu. İşte TÜİK 2026 işsizlik rakamları ve tablonun analizi.
- TÜİK'in verilerine göre, 2026'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranı 0,1 puan düşerek yüzde 8,2 oldu.
- İstihdam edilen kişi sayısı 301 bin azalarak 32 milyon 221 bine düştü ve istihdam oranı yüzde 48,3 olarak kaydedildi.
- İş gücüne katılım oranı 0,7 puan düşerek yüzde 52,6'ya gerilerken, iş gücü 353 bin kişi azaldı.
- Genç nüfusta işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 15,2 seviyesinde kaldı.
- Atıl iş gücü oranı 0,6 puan artarak yüzde 30,4'e yükseldi.
TÜİK'in 2026 yılı ilk çeyrek İş gücü İstatistikleri, işsizlik oranında sınırlı gerilemeye işaret ederken istihdam ve iş gücüne katılım tarafındaki düşüş dikkat çekti. Özellikle hizmet sektöründeki kayıp ve atıl iş gücü oranındaki yükseliş, iş piyasasında kırılgan görünümün sürdüğünü ortaya koydu.
İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,2'YE GERİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre 0,1 puan düşerek yüzde 8,2 oldu.
15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı ise 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 olarak hesaplanırken kadınlarda yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.
TÜRKİYE TEMEL İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ (OCAK - MART 2026)
|Gösterge (15+ Yaş)
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Nüfus (Bin Kişi)
|66.740
|32.997
|33.743
|İş Gücü (Bin Kişi)
|35.116
|23.253
|11.863
|• İstihdam (Bin Kişi)
|32.221
|21.670
|10.551
|-- Tarım (Bin Kişi)
|4.453
|2.661
|1.792
|-- Sanayi (Bin Kişi)
|6.511
|4.884
|1.627
|-- İnşaat (Bin Kişi)
|2.162
|2.020
|142
|-- Hizmet (Bin Kişi)
|19.095
|12.105
|6.991
|• İşsiz (Bin Kişi)
|2.894
|1.582
|1.312
|İş Gücüne Dahil Olmayanlar (Bin Kişi)
|31.624
|9.745
|21.879
|İş Gücüne Katılma Oranı (%)
|%52,6
|%70,5
|%35,2
|İstihdam Oranı (%)
|%48,3
|%65,7
|%31,3
|İşsizlik Oranı (%)
|%8,2
|%6,8
|%11,1
|Genç Nüfusta (15-24 Yaş) İşsizlik Oranı (%)
|%15,2
|%12,6
|%20,4
İSTİHDAMDA 301 BİN KİŞİLİK DÜŞÜŞ
Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısında gerileme yaşandı. Verilere göre istihdam edilenlerin sayısı ilk çeyrekte 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine düştü.
İstihdam oranı da 0,5 puanlık düşüşle yüzde 48,3 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,7 olarak ölçülürken kadınlarda bu oran yüzde 31,3 seviyesinde kaldı.
İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI NE OLDU?
İş gücüne katılım tarafında da aşağı yönlü tablo dikkat çekti. İlk çeyrekte iş gücü 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bine indi.
İş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan düşüşle yüzde 52,6 olarak kaydedildi. Erkeklerde iş gücüne katılım oranı yüzde 70,5 olurken kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.
GENÇ İŞSİZLİĞİ DEĞİŞMEDİ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ilk çeyrekte değişim göstermedi ve yüzde 15,2 seviyesinde kaldı.
Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,6 olarak tahmin edilirken genç kadınlarda oran yüzde 20,4'e ulaştı.
HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAMIN LOKOMOTİFİ OLMAYI SÜRDÜRDÜ
Sektörel dağılım incelendiğinde en büyük pay yine hizmet sektöründe görüldü. Toplam istihdamın yüzde 59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı.
İlk çeyrekte:
- Tarım sektöründe 44 bin,
- Sanayi sektöründe 20 bin,
- İnşaat sektöründe 48 bin,
- Hizmet sektöründe ise 189 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.
Toplam istihdamın yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat sektöründe gerçekleşti.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de geriledi.
İstihdam edilenlerin haftalık ortalama çalışma süresi ilk çeyrekte 0,3 saat azalarak 42,2 saate düştü.
ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 30,4'E ÇIKTI
İş gücü piyasasının geniş tanımlı görünümünü ortaya koyan atıl iş gücü oranında ise artış yaşandı.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerin toplamını ifade eden atıl iş gücü oranı, ilk çeyrekte 0,6 puan yükselerek yüzde 30,4'e çıktı.
Aynı dönemde:
- Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8,
- Potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,4 olarak hesaplandı.