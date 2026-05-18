TÜİK açıkladı: İşsizlik yüzde 8,2’ye geriledi! Haftalık çalışma süresi kaç saat oldu?

İstihdam edilen kişi sayısı 301 bin azalarak 32 milyon 221 bine düştü ve istihdam oranı yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

TÜİK'in 2026 yılı ilk çeyrek İş gücü İstatistikleri, işsizlik oranında sınırlı gerilemeye işaret ederken istihdam ve iş gücüne katılım tarafındaki düşüş dikkat çekti. Özellikle hizmet sektöründeki kayıp ve atıl iş gücü oranındaki yükseliş, iş piyasasında kırılgan görünümün sürdüğünü ortaya koydu.

İşsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre 0,1 puan düşerek yüzde 8,2 oldu.

15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı ise 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 olarak hesaplanırken kadınlarda yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.