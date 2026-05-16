Üreticiye hibe fırsatı! 10 milyarlık destek için son tarih 12 Haziran: Gençlere öncelik verilecek
Kırsal kalkınma yatırım programı ile üreticilere 10 milyar liralık destek verilecek. Projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Yararlanmak için son tarih 12 Haziran...
- Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında 10 milyar liralık bütçeyle üreticilere yüzde 50-70 oranında hibe desteği veriyor.
- Proje tutarı alt limiti 100 bin lira, üst limiti 30 milyon lira olarak belirlendi ve aile işletmeleri için üst limit 8 milyon lira olacak.
- Gençler, kadınlar ve birinci derece tarımsal amaçlı örgütler yüzde 70, köy ve beldelerde yatırım yapanlar yüzde 60 hibe desteğinden faydalanabilecek.
- Program bütçesinin en az yüzde 20'si genç ve kadın girişimcilere, yüzde 30'u aile işletmelerine ayrılacak.
- Başvurular 12 Haziran'a kadar https://kirsalkalkinma.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında üreticilere önemli hibe destekleri veriyor. Program dahilinde 10 milyar liralık bütçe, girişimcilerin kullanımına sunuluyor. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak hem hibe desteği oranı hem de hibe desteği alacak proje tutarı limiti artırıldı.
LİMİTLER DEĞİŞTİ
Buna göre, proje tutarı alt limiti 100 bin lira, üst limiti ise 30 milyon lira olarak belirlenirken, aile işletmeleri için üst limit 8 milyon lira olacak. Kabul edilen projelerde hibe oranı yüzde 50-70 olarak uygulanacak.
Bu çerçevede, ilgili alanda eğitim alan gençler yüzde 70, birinci derece tarımsal amaçlı örgütler yüzde 70, Organize Tarım Bölgeleri'nde yapılan yatırımlar yüzde 70, kadınlar ve gençler ile yatırım yeri köy, belde, kır olanlar yüzde 60 hibe desteğinden faydalanabilecek.
Kırsalda yatırım yapmak isteyen tüm üretici ve girişimciler, 12 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek.
GENÇLER ÖNCELİKLİ
2026 destek programında kadın girişimciler ve genç çiftçiler için pozitif ayrımcılık uygulanması bekleniyor.
Özellikle kırsalda üretime katılımı teşvik etmek için genç üreticilerin projeleri önceliklendirilecek. Program bütçesinin en az yüzde 20'si genç ve kadın girişimcilere, yüzde 30'u ise aile işletmelerine ayrılacak.
Tarımsal açıdan yeraltı suları yetersiz seviyede ilan edilen ilçelerde yapılacak başvurularda, tüm konular için yüzde 70 hibe desteği verilecek. Özellikle yatırımlarını büyütmek isteyen üreticiler için hazırlanan program; makine ekipman alımından ahır modernizasyonuna, dijital tarım teknolojilerinden işleme tesislerine kadar birçok yatırımı kapsıyor.
HİBE VERİLECEK ALANLAR
Hibe verilecek yatırım konuları da netleşti. Tarla içi sistemler başlığı altında damla sulama, yağmurlama, mekanik büyük sistemler başlığı altında center pivot-Lineer sulama sistemleri, tamburlu sulama sistemleri, yenilenebilir enerji ve teknoloji odaklı sistemler başlığı altında güneş enerjili sulama, akıllı sulama ve otomasyon sistemlerine hibe verilecek.
Program kapsamında desteklenecek yatırımlar arasında:
- Tarımsal ürünlerin işlenmesi,
- Paketlenmesi ve depolanması,
- Kapalı ortamda bitkisel üretim,
- Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve kesimhaneleri,
- Su ürünleri yetiştiriciliği,
- Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre,
- Tarımsal amaçlı örgütler için ortak makine parkı,
- Arı yetiştiriciliği,
- Tarımsal bilişim sistemleri,
- İpek böceği yetiştiriciliği,
- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar gibi başlıklar yer alıyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
Başvurular https://kirsalkalkinma.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
Haber: Ezgi Acer