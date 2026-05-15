Rekabet Kurumu'ndan yaz öncesi kritik karar: Algida dolaplarında rakip markalara yer açılacak

Rekabet Kurumu, Algida markasıyla bilinen Magnum hakkında ihtiyati tedbir kararı aldı.

Karar kapsamında, 100 metrekare ve altındaki işletmelerde tek dondurma dolabı bulunması halinde dolapların %30'u rakip markalara tahsis edilecek.

Satış noktaları, rakip markalara ayrılan alanı %50'ye kadar çıkarabilecek ve bu alana Algida ürünü konulamayacak.

Boş kalan alanlar, rakip ürün temin edilene kadar boş bırakılmak zorunda olacak.

Bu düzenleme, dondurma pazarındaki tek marka bağımlılığını azaltmayı ve tüketiciye daha fazla çeşit sunmayı hedefliyor.

Rekabet Kurumu, dondurma pazarına ilişkin kritik bir karara imza attı. Algida markasıyla bilinen Magnum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan ihtiyati tedbir kararıyla, satış noktalarındaki dondurma dolapları rakip markalara açıldı. DOLABIN %30'U RAKİP MARKALARA AÇILACAK

Yeni düzenlemeye göre, özellikle küçük ölçekli esnafı korumak amacıyla 100 metrekare ve altındaki işletmelerde tek dondurma dolabı bulunması halinde dolapların yüzde 30'u rakip markalara tahsis edilecek.