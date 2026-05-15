Rekabet Kurumu'ndan yaz öncesi kritik karar: Algida dolaplarında rakip markalara yer açılacak
Rekabet Kurumu'ndan dondurma pazarına yönelik kritik bir karar geldi. Algida markasıyla bilinen Magnum Dondurmaya yönelik soruşturma kapsamında alınan tedbirle Algida dolaplarının yüzde 30’u rakip markalara tahsis edilecek. Bu alanın başka bir ürün olmasa dahi boş tutulması zorunlu olacak. Yaz sezonu öncesi alınan bu stratejik kararla, dondurma pazarındaki "tek marka" bağımlılığına son verilmesi hedefleniyor.
Rekabet Kurumu, dondurma pazarına ilişkin kritik bir karara imza attı. Algida markasıyla bilinen Magnum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan ihtiyati tedbir kararıyla, satış noktalarındaki dondurma dolapları rakip markalara açıldı.
DOLABIN %30'U RAKİP MARKALARA AÇILACAK
Yeni düzenlemeye göre, özellikle küçük ölçekli esnafı korumak amacıyla 100 metrekare ve altındaki işletmelerde tek dondurma dolabı bulunması halinde dolapların yüzde 30'u rakip markalara tahsis edilecek.
Satış noktası isterse bu oran yüzde 50'ye kadar çıkarılabilecek. Rakiplere ayrılan bölüme hiçbir Algida ürünü konulamayacak. Henüz rakip ürün temin edilmemiş olsa dahi ilgili alanın boş bırakılması zorunlu olacak.
Yaz sezonu öncesi alınan bu stratejik kararla, dondurma pazarındaki "tek marka" bağımlılığına son verilmesi hedefleniyor. Rakip üreticilerin dolaplara girmesiyle birlikte tüketici daha fazla çeşit seçeneğine kavuşurken, satış noktaları da tek bir firmaya mahkum kalmayacak.