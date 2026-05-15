Sarı metalde yeni tablo | 15 Mayıs 2026 altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 694 liradan işlem görürken, ons altındaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Çeyrek altın 11 bin 947 lira, Cumhuriyet altını ise 43 bin 708 lira seviyesinden satılırken piyasalarda dalgalı seyir dikkat çekiyor. İşte birim birim altın fiyatları.

Sarı metalde yeni tablo | 15 Mayıs 2026 altın fiyatları ne kadar oldu?
  • Gram altın 15 Mayıs sabahı yüzde 1,5 düşüşle 6 bin 694 lira seviyesinden işlem görüyor.
  • Altının ons fiyatı yüzde 1,8 azalışla 4 bin 570 dolar seviyesinde bulunuyor.
  • Petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarında düşüşe neden oluyor.
  • Çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 708 liradan satılıyor.
  • ABD'de açıklanan enflasyon verileri yükselen enerji maliyetlerinin diğer mal ve hizmet fiyatlarına yayılma riskini ortaya koydu.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 694 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 6 bin 795 liradan tamamladı.

Gram altın 15 Mayıs sabahı yüzde 1,5 düşüşle 6 bin 694 lira seviyesinden işlem görüyor.

SARI METAL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6 bin 694 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 708 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 1,8 azalışla 4 bin 570 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ne kadar oldu?

Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 570 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş varlık fiyatları üzerinde oynaklığa neden olurken güçlenen doların da etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentilerin etkisiyle haftalık bazda da değer kaybına hazırlanıyor. Bu hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, yükselen enerji maliyetlerinin diğer mal ve hizmet fiyatlarına yayılabileceği riskini ortaya koydu.

Petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI

Ürün AdıAlışSatışFark (%)
Has Altın6.627,896.661,19%-0.79
Gram Altın6.594,756.681,17%-0.79
22 Ayar6.029,386.308,13%-0.80
14 Ayar3.621,624.829,77%-0.71
Ons Altın4.558,54.558,9%-1.27

SARRAFİYE ALTIN (YENİ VE ESKİ)

Ürün AdıAlışSatışFark (%)
Yeni Çeyrek10.80310.889%-1.16
Eski Çeyrek10.60510.796%-1.28
Yeni Yarım21.60721.772%-1.19
Eski Yarım21.20921.459%-1.10
Yeni Tam43.08143.404%-1.05
Eski Tam42.41942.851%-0.95
Yeni Ata44.20844.537%-0.90
Eski Ata43.67844.150%-1.09
Yeni Gremse107.372108.627%-1.40

Çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 708 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ VE DEĞERLİ METALLER

Ürün AdıAlışSatışFark (%)
Gümüş TL106,89116,66%3.99
Gümüş Ons78,3278,36%3.83
Platin Ons2.008,002.013,40%0.89
Paladyum Ons1.422,901.426,30%-7.86

KÜRESEL PİYASALAR (KG/BİRİM)

Ürün AdıAlışSatışFark (%)
USD / KG145.410145.860%-1.66
EUR / KG124.990125.650%-1.09
Altın/Gümüş Rasyosu56,6461,88%-1.54
Memura ve 4C'liye yüzde 18.58 enflasyon tahmini geldi! Mesleklere göre temmuz zam hesabı
Memura ve 4C'liye yüzde 18.58 enflasyon tahmini!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy

