Sarı metalde yeni tablo | 15 Mayıs 2026 altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 694 liradan işlem görürken, ons altındaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Çeyrek altın 11 bin 947 lira, Cumhuriyet altını ise 43 bin 708 lira seviyesinden satılırken piyasalarda dalgalı seyir dikkat çekiyor. İşte birim birim altın fiyatları.
- Gram altın 15 Mayıs sabahı yüzde 1,5 düşüşle 6 bin 694 lira seviyesinden işlem görüyor.
- Altının ons fiyatı yüzde 1,8 azalışla 4 bin 570 dolar seviyesinde bulunuyor.
- Petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarında düşüşe neden oluyor.
- Çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 708 liradan satılıyor.
- ABD'de açıklanan enflasyon verileri yükselen enerji maliyetlerinin diğer mal ve hizmet fiyatlarına yayılma riskini ortaya koydu.
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 694 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 6 bin 795 liradan tamamladı.
SARI METAL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6 bin 694 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 708 liradan satılıyor.
ONS ne kadar oldu?
Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 570 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş varlık fiyatları üzerinde oynaklığa neden olurken güçlenen doların da etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.
Altının ons fiyatı, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentilerin etkisiyle haftalık bazda da değer kaybına hazırlanıyor. Bu hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, yükselen enerji maliyetlerinin diğer mal ve hizmet fiyatlarına yayılabileceği riskini ortaya koydu.
Analistler ne diyor?
Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.
15 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI
|Ürün Adı
|Alış
|Satış
|Fark (%)
|Has Altın
|6.627,89
|6.661,19
|%-0.79
|Gram Altın
|6.594,75
|6.681,17
|%-0.79
|22 Ayar
|6.029,38
|6.308,13
|%-0.80
|14 Ayar
|3.621,62
|4.829,77
|%-0.71
|Ons Altın
|4.558,5
|4.558,9
|%-1.27
SARRAFİYE ALTIN (YENİ VE ESKİ)
|Ürün Adı
|Alış
|Satış
|Fark (%)
|Yeni Çeyrek
|10.803
|10.889
|%-1.16
|Eski Çeyrek
|10.605
|10.796
|%-1.28
|Yeni Yarım
|21.607
|21.772
|%-1.19
|Eski Yarım
|21.209
|21.459
|%-1.10
|Yeni Tam
|43.081
|43.404
|%-1.05
|Eski Tam
|42.419
|42.851
|%-0.95
|Yeni Ata
|44.208
|44.537
|%-0.90
|Eski Ata
|43.678
|44.150
|%-1.09
|Yeni Gremse
|107.372
|108.627
|%-1.40
GÜMÜŞ VE DEĞERLİ METALLER
|Ürün Adı
|Alış
|Satış
|Fark (%)
|Gümüş TL
|106,89
|116,66
|%3.99
|Gümüş Ons
|78,32
|78,36
|%3.83
|Platin Ons
|2.008,00
|2.013,40
|%0.89
|Paladyum Ons
|1.422,90
|1.426,30
|%-7.86
KÜRESEL PİYASALAR (KG/BİRİM)
|Ürün Adı
|Alış
|Satış
|Fark (%)
|USD / KG
|145.410
|145.860
|%-1.66
|EUR / KG
|124.990
|125.650
|%-1.09
|Altın/Gümüş Rasyosu
|56,64
|61,88
|%-1.54