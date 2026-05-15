Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 694 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 6 bin 795 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6 bin 694 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 570 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş varlık fiyatları üzerinde oynaklığa neden olurken güçlenen doların da etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentilerin etkisiyle haftalık bazda da değer kaybına hazırlanıyor. Bu hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, yükselen enerji maliyetlerinin diğer mal ve hizmet fiyatlarına yayılabileceği riskini ortaya koydu.