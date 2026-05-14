Piyasalarda hareketli kapanış: Altın 6 milyon 860 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 yükselişle 14.644 puandan tamamlarken, altının kilogram fiyatı 6 milyon 860 bin liraya çıktı. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 685 dolardan işlem görürken, dolar kuru 45,49 liraya yükseldi. Günün öne çıkan hisseleri arasında THY, Sasa Polyester ve Astor Enerji yer aldı. Brent petrol ise yüzde 0,5 düşüşle 102,7 dolara geriledi.

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 artışla 14.644,70 puandan tamamladı.
  • Sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,64 oranında geriledi.
  • Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) günün en çok işlem gören hisseleri oldu.
  • Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artarak 6 milyon 860 bin liraya yükseldi.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların efektif satış kurunu 45,4981 lira olarak açıkladı.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözü yine piyasalardaydı.

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 yükselişle 14 bin 644 puandan kapatırken, altın ve döviz cephesindeki hareketlilik dikkat çekti.

Piyasalarda gün sonu. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ Mİ?

BIST 100 endeksi, güne 13,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.611,95 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.604,35 puanı, en yüksek 14.762,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanarak 14.644,70 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 23,58 puan ve yüzde 0,14 artışla 16.653,16 puandan kapandı.

BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 28'i geriledi, 5'i yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 685 DOLAR

KategoriVarlık/GöstergePiyasa/KurumZaman/VadeÖlçümDeğerEk Bilgi
EmtiaAltının onsuUluslararası piyasalarSaat 18.20Fiyat4.685 dolar
EmtiaStandart altın (kilogram)Borsa İstanbul Altın Piyasası Fiyat6.860.000 liraÖnceki kapanışa göre %0,5 artış
Tahvil15 Mart 2028 vadeli tahvilBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBugün valörlüBasit getiri%38,54
Tahvil15 Mart 2028 vadeli tahvilBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBugün valörlüBileşik getiri%42,26
DövizDolar efektif kuruTCMBBugünküAlış45,3165 lira
DövizDolar efektif kuruTCMBBugünküSatış45,4981 lira
DövizDolar efektif kuruTCMBÖncekiAlış45,2989 lira
DövizDolar efektif kuruTCMBÖncekiSatış45,4805 lira
PariteAvro/DolarUluslararası piyasalarSaat 18.20Parite1,1676
PariteSterlin/DolarUluslararası piyasalarSaat 18.20Parite1,3478
PariteDolar/YenUluslararası piyasalarSaat 18.20Parite158,190
EmtiaLondra Brent tipi ham petrol (varil)Uluslararası piyasalar Fiyat102,7 dolar%0,5 düşüş
Merkez Bankası rezervlerinde 6.4 milyar dolarlık artış: 171,5 milyar dolara yükseldi
Kasada ne kadar var?
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Ekonomi

