Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların efektif satış kurunu 45,4981 lira olarak açıkladı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artarak 6 milyon 860 bin liraya yükseldi.

Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) günün en çok işlem gören hisseleri oldu.

Sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,64 oranında geriledi.

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 yükselişle 14 bin 644 puandan kapatırken, altın ve döviz cephesindeki hareketlilik dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözü yine piyasalardaydı.

BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ Mİ?

BIST 100 endeksi, güne 13,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.611,95 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.604,35 puanı, en yüksek 14.762,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanarak 14.644,70 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 23,58 puan ve yüzde 0,14 artışla 16.653,16 puandan kapandı.