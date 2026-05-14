Piyasalarda hareketli kapanış: Altın 6 milyon 860 bin liraya çıktı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 yükselişle 14.644 puandan tamamlarken, altının kilogram fiyatı 6 milyon 860 bin liraya çıktı. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 685 dolardan işlem görürken, dolar kuru 45,49 liraya yükseldi. Günün öne çıkan hisseleri arasında THY, Sasa Polyester ve Astor Enerji yer aldı. Brent petrol ise yüzde 0,5 düşüşle 102,7 dolara geriledi.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözü yine piyasalardaydı.
BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 yükselişle 14 bin 644 puandan kapatırken, altın ve döviz cephesindeki hareketlilik dikkat çekti.
BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ Mİ?
BIST 100 endeksi, güne 13,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.611,95 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 14.604,35 puanı, en yüksek 14.762,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanarak 14.644,70 puandan tamamladı.
BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 23,58 puan ve yüzde 0,14 artışla 16.653,16 puandan kapandı.
BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 28'i geriledi, 5'i yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 685 DOLAR
|Kategori
|Varlık/Gösterge
|Piyasa/Kurum
|Zaman/Vade
|Ölçüm
|Değer
|Ek Bilgi
|Emtia
|Altının onsu
|Uluslararası piyasalar
|Saat 18.20
|Fiyat
|4.685 dolar
|Emtia
|Standart altın (kilogram)
|Borsa İstanbul Altın Piyasası
|Fiyat
|6.860.000 lira
|Önceki kapanışa göre %0,5 artış
|Tahvil
|15 Mart 2028 vadeli tahvil
|Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
|Bugün valörlü
|Basit getiri
|%38,54
|Tahvil
|15 Mart 2028 vadeli tahvil
|Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
|Bugün valörlü
|Bileşik getiri
|%42,26
|Döviz
|Dolar efektif kuru
|TCMB
|Bugünkü
|Alış
|45,3165 lira
|Döviz
|Dolar efektif kuru
|TCMB
|Bugünkü
|Satış
|45,4981 lira
|Döviz
|Dolar efektif kuru
|TCMB
|Önceki
|Alış
|45,2989 lira
|Döviz
|Dolar efektif kuru
|TCMB
|Önceki
|Satış
|45,4805 lira
|Parite
|Avro/Dolar
|Uluslararası piyasalar
|Saat 18.20
|Parite
|1,1676
|Parite
|Sterlin/Dolar
|Uluslararası piyasalar
|Saat 18.20
|Parite
|1,3478
|Parite
|Dolar/Yen
|Uluslararası piyasalar
|Saat 18.20
|Parite
|158,190
|Emtia
|Londra Brent tipi ham petrol (varil)
|Uluslararası piyasalar
|Fiyat
|102,7 dolar
|%0,5 düşüş