Başvuruların Bilgi Sistemi üzerinden yapılması ve il müdürlüklerince kısa sürede sonuçlandırılması karara bağlandı.

İşletmelerin yetki belgelerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda tadil işlemi yapılması zorunlu tutuldu.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti için yetki belgesi alabilmek üzere aranan lise mezuniyeti şartı kaldırılarak ilköğretim mezuniyeti yeterli hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ve gayrimenkul alım satımı yapan işletmeler için yetki belgesi süreçlerini yeniden düzenledi.

İkinci el araç ve gayrimenkul alım satımıyla uğraşan binlerce işletmeyi yakından ilgilendiren yetki belgesi süreçlerinde yeni dönemin kapıları aralandı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde hazırlanan düzenlemelerle otomotiv ve emlak sektöründeki bürokratik işlemler yeniden şekillendirildi.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALMA ŞARTI NEDİR?

Araç ve taşınmaz ticaretinde yetki belgesi alım süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemleri baştan aşağı yenilendi. 29 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte sektördeki bürokratik işlemler hızlandırılırken özellikle oto galericilik yapmak isteyenler için aranan eğitim kriteri esnetilmesi dikkat çekti.

GALERİCİLİK İÇİN İLKÖĞRETİM MEZUNİYETİ YETERLİ

Motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi alabilmek için bugüne kadar uygulanan eğitim şartı güncellendi.

Daha önce zorunlu tutulan lise mezuniyeti kuralı kaldırılarak ilköğretim mezunu olma seviyesine çekildi.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle ilkokul mezunlarının sektörde yetki belgesi alarak ticari faaliyette bulunmasının önü açıldı.

BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN HIZLI SONUÇ

Yeni düzenlemeler işletmelerin yetki belgelerindeki bilgi güncellemelerini sıkı kurallara bağladı.

İşletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik yaşanması durumunda tadil işlemi yapılması zorunlu hale getirildi.

Başvuruların belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi ve il müdürlüklerince kısa sürede sonuçlandırılması karara bağlandı.