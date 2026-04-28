Marey, Fed içindeki görüş ayrılıklarına da dikkat çekerek, bazı üyelerin mevcut politikaya itiraz edebileceğini belirtiyor. Özellikle ekonomik verilerin seyri ve jeopolitik gelişmelerin etkisi, Fed'in yönünü belirleyecek temel unsur olarak öne çıkıyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey'e göre, Fed'in mevcut toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak yılın devamında iki ayrı faiz indirimi olasılığı güçlü kalmayı sürdürüyor.

Piyasalarda “bekle-gör” stratejisi öne çıkarken oynaklık riski artıyor.

POWELL SONRASI DÖNEM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresine ilişkin belirsizlik de piyasalarda yakından izleniyor. Olası bir lider değişiminin, para politikası üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Yeni başkanın göreve gelmesi halinde, mevcut politika patikasından daha agresif bir faiz indirimi sürecinin gündeme gelmesi ihtimali de konuşuluyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi büyük ölçüde ekonomik verilerin seyrine bağlı olacak.

İŞ GÜCÜ PİYASASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlara göre Fed'in önündeki en kritik denge, yüksek enflasyon ile zayıflama sinyalleri veren iş gücü piyasası arasında kurulacak.

Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı iterken, aynı zamanda ekonomik büyümeyi baskılayarak istihdamı olumsuz etkileyebilir. Bu ikili yapı, Fed içinde "şahin" ve "güvercin" yaklaşımlar arasındaki ayrışmayı derinleştiriyor.

EYLÜL SONRASI İNDİRİM SENARYOSU GÜÇLENİYOR

Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen ise Fed'in kısa vadede temkinli kalacağı görüşünde. Allen'a göre banka, enerji şokunun ekonomiye etkilerini daha net görmek için beklemeyi tercih edecek.

Bununla birlikte, yılın ikinci yarısından itibaren verilerde belirgin bir yumuşama görülmesi halinde faiz indirim süreci başlayabilir. Mevcut beklentiler, Fed'in eylül ayından itibaren üç toplantı üst üste 25 baz puanlık indirimlere gidebileceğine işaret ediyor.

Ancak bu senaryonun en büyük riski, ekonomik verilerin beklenenden daha geç zayıflaması. Bu durumda faiz indirimlerinin takvimi de ötelenebilir.