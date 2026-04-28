Küresel gerilimler ve enflasyon baskıları kısa vadede frene basarken, uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın yıl bitmeden yeniden faiz indirimlerine döneceği görüşünde birleşiyor.
Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin gölgesinde piyasaların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Para piyasalarında oluşan beklentiye göre Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ancak kısa vadeli bu "bekle-gör" yaklaşımına rağmen, ekonomistler yılın ilerleyen dönemleri için farklı bir tablo çiziyor. Özellikle iş gücü piyasasına yönelik kırılganlık sinyalleri, Fed'in 2026 bitmeden yeniden faiz indirimlerine yönelebileceği beklentisini güçlendiriyor.
MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası, yılın üçüncü faiz kararını belirlemek üzere 28–29 Nisan tarihlerinde toplanacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantı iki gün sürecek.
Kararın, toplantının ikinci günü olan 29 Nisan'da kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Piyasalar, karar metniyle birlikte Fed Başkanı'nın vereceği mesajlara da odaklanmış durumda.
ENERJİ FİYATLARI FED'İ SIKIŞTIRIYOR
Orta Doğu'daki çatışmaların enerji maliyetlerini yukarı çekmesi, enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturmuş durumda. Bu gelişme, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin beklentilerin ötelenmesine neden oluyor.
Buna karşın uzmanlara göre tablo tek yönlü değil. Artan enerji fiyatlarının ekonomik aktiviteyi yavaşlatma riski, özellikle istihdam tarafında zayıflamaya yol açabilir. Bu da Fed'in politika duruşunu yeniden gözden geçirmesine kapı aralayabilir.
İKİ FAİZ İNDİRİMİ MASADA
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey'e göre, Fed'in mevcut toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak yılın devamında iki ayrı faiz indirimi olasılığı güçlü kalmayı sürdürüyor.
Marey, Fed içindeki görüş ayrılıklarına da dikkat çekerek, bazı üyelerin mevcut politikaya itiraz edebileceğini belirtiyor. Özellikle ekonomik verilerin seyri ve jeopolitik gelişmelerin etkisi, Fed'in yönünü belirleyecek temel unsur olarak öne çıkıyor.
POWELL SONRASI DÖNEM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresine ilişkin belirsizlik de piyasalarda yakından izleniyor. Olası bir lider değişiminin, para politikası üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.
Yeni başkanın göreve gelmesi halinde, mevcut politika patikasından daha agresif bir faiz indirimi sürecinin gündeme gelmesi ihtimali de konuşuluyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi büyük ölçüde ekonomik verilerin seyrine bağlı olacak.
İŞ GÜCÜ PİYASASI BELİRLEYİCİ OLACAK
Uzmanlara göre Fed'in önündeki en kritik denge, yüksek enflasyon ile zayıflama sinyalleri veren iş gücü piyasası arasında kurulacak.
Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı iterken, aynı zamanda ekonomik büyümeyi baskılayarak istihdamı olumsuz etkileyebilir. Bu ikili yapı, Fed içinde "şahin" ve "güvercin" yaklaşımlar arasındaki ayrışmayı derinleştiriyor.
EYLÜL SONRASI İNDİRİM SENARYOSU GÜÇLENİYOR
Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen ise Fed'in kısa vadede temkinli kalacağı görüşünde. Allen'a göre banka, enerji şokunun ekonomiye etkilerini daha net görmek için beklemeyi tercih edecek.
Bununla birlikte, yılın ikinci yarısından itibaren verilerde belirgin bir yumuşama görülmesi halinde faiz indirim süreci başlayabilir. Mevcut beklentiler, Fed'in eylül ayından itibaren üç toplantı üst üste 25 baz puanlık indirimlere gidebileceğine işaret ediyor.
Ancak bu senaryonun en büyük riski, ekonomik verilerin beklenenden daha geç zayıflaması. Bu durumda faiz indirimlerinin takvimi de ötelenebilir.
PİYASALAR "BEKLE-GÖR" MODUNDA
Tüm bu gelişmeler ışığında Fed'in kısa vadede temkinli, orta vadede ise esnek bir politika izlemesi bekleniyor.
Piyasalar için asıl belirleyici unsur, enerji fiyatlarının seyri ve iş gücü piyasasından gelecek sinyaller olacak. Bu iki başlık, Fed'in yılın geri kalanındaki adımlarını doğrudan şekillendirecek.
İSLAM MEMİŞ'TEN FED YORUMU: PİYASALARI NE BEKLİYOR?
Piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle istikrarlı bir görünümün henüz oluşmadığını belirten Memiş, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Mevcut tabloda manipülasyon ve belirsizlik unsurlarının sürdüğünü ifade eden Memiş, bu koşullar altında kısa vadeli işlemlerin riskli olduğuna dikkat çekti.
BELİRSİZLİK BİTMEDEN İSTİKRAR BEKLENMEMELİ
Piyasalarda sağlıklı bir yön oluşması için belirsizlik ortamının ortadan kalkması gerektiğini belirten Memiş, yatırım stratejisinin değişmemesi gerektiğini söyledi.
Mevcut süreçte uzun vadeli yatırım yaklaşımının korunması gerektiğini vurgulayan Memiş, kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durulması yönündeki uyarısını yineledi.
GÖZLER MERKEZ BANKALARININ KARARLARINDA
Haftanın küresel piyasalar açısından kritik olduğuna işaret eden Memiş, yatırımcıların ajandalarını buna göre şekillendirmesi gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda:
Bu yoğun takvimin, piyasalarda sert fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.
HAFTADA İKİ KRİTİK EŞİK: ÇARŞAMBA ÖNCESİ VE SONRASI
Memiş'e göre piyasalar bu hafta iki ayrı dönemde değerlendirilmeli: Fed kararından önceki süreç ve sonrasındaki dönem.
Özellikle Fed'in faiz kararı ve ardından gelecek ECB açıklamalarının, piyasalardaki dalgalanmayı artırma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle haftanın ikinci yarısında oynaklığın daha da belirginleşebileceği öngörülüyor.
FED NEYE BAKACAK? İŞTE KRİTİK EŞİKLER
Enflasyon düşerse → faiz indirimleri hızlanabilir
İşsizlik artarsa → indirimler öne çekilebilir
Enerji fiyatları yükselirse → Fed beklemede kalabilir
KARAR PİYASALARI NASIL ETKİLER?
Faiz indirimi → dolar zayıflayabilir, altın ve riskli varlıklar güçlenebilir.
Faizin sabit kalması → belirsizlik sürer.
İndirimlerin gecikmesi → küresel piyasalarda baskı artabilir.