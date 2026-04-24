Tuz Gölü ve Silivri doğalgaz depoları yüzde 75 doluluk oranına ulaştı ve Iğdır-Nahçıvan ile Kilis-Suriye üzerinden gaz ihracatına başlandı.

Bayraktar, İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşın kısa sürmesi halinde yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgazda yeni fiyat artışı planlamadıklarını belirtti.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp doğalgaz, Gabar'da ise günlük 81 bin varil petrol üretimi yapılıyor.

Türkmen gazı, Irak-Türkiye petrol boru hattının Basra'ya kadar uzatılması, Katar ile yeni doğalgaz boru hattı projesi, Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan Yeşil Elektrik İletim Hattı ve Suudi Arabistan- Türkiye elektrik iletim hattı ile küresel enerji sorununun çözümüne katkı sunulması hedefleniyor.

9.5 MİLYON METREKÜP GAZ

Bayraktar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada küresel enerji krizine, Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve yeni stratejik yatırımlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bayraktar, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmayı "Enerji alanında adeta Büyük Buhran ile karşı karşıyayız" sözleriyle değerlendirdi.

Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol ve doğal gaz piyasalarının "şah damarı" niteliğinde olduğunu belirterek, tüm ülkelerin yüksek risk altında bulunduğunu ifade etti.

Bugün Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında dünyanın en büyük dördüncü filosuna sahip olduğunu belirten Bayraktar, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey gemileriyle hem Mavi Vatan'da hem de Hint Okyanusu ve Somali açıklarında arama yapıldığını ifade etti. Karasal aramalara da değinen Bayraktar, "Daha önce gidilmemiş sahalarda sondaj yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu çalışmaların sonucu olarak Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9.5 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini, Gabar'da ise günlük 81 bin varil üretimle Türkiye'nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığını söyledi.