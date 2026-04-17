Ülkemizde e-ticaret hızlı büyümesini sürdürürken, bu alanda faaliyet gösteren kadınların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Kadınlara sağlanan vergi muafiyeti de bunda destekleyici rol oynuyor. Girişimci kadınlar, evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden vergi muafiyeti ile satarak para kazanabiliyor. 2025'te 1 milyon 580 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyordu. Hasılat sınırı 2026 yılı için 1 milyon 900 bin liraya çıktı.

MUAFİYETE UYGUN ÜRÜNLER Buna göre, ayrı bir iş yeri açmaksızın, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlardan 2026 yılında elde ettikleri hasılat 1.9 milyon lirayı aşmayanlar vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Evde üretilip satışı yapılabilecek birçok ürün ve hizmet bulunuyor.