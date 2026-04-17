Ülkemizde e-ticaret hızlı büyümesini sürdürürken, bu alanda faaliyet gösteren kadınların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Kadınlara sağlanan vergi muafiyeti de bunda destekleyici rol oynuyor.
Girişimci kadınlar, evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden vergi muafiyeti ile satarak para kazanabiliyor. 2025'te 1 milyon 580 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyordu. Hasılat sınırı 2026 yılı için 1 milyon 900 bin liraya çıktı.
MUAFİYETE UYGUN ÜRÜNLER
Buna göre, ayrı bir iş yeri açmaksızın, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlardan 2026 yılında elde ettikleri hasılat 1.9 milyon lirayı aşmayanlar vergi muafiyetinden yararlanabilecek.
Evde üretilip satışı yapılabilecek birçok ürün ve hizmet bulunuyor.
Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, mum, defter, kimyasal içermeyen ev yapımı doğal kozmetikler, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, turşu, salça, tarhana, erişte, mantı, bilgisayar programları, e-kitaplar, müzik, sanat eserleri, fotoğraf ve tasarım dosyaları gibi dosya tabanlı ürünler yapanlar vergi muafiyetine dahil olabiliyor.
BELGE NASIL ALINIR?
E-TİCARET vergi muafiyeti belgesi alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.
NELER GEREKİYOR?
E-TİCARETTE vergi muafiyetinden faydalanmak için belirli şartlara uymak gerekiyor. Bunun için öncelikle fiziksel bir iş yerine sahip olmayıp yalnızca e-ticaret faaliyeti yürütüyor olmalısınız. İkincisi, yıllık gelirinizin belirlenen yasal sınırı aşmaması gerekiyor. Ayrıca vergiden muaf belgesine sahip olmalı, sanayi tipi veya seri üretim makineleri ile üretim yapmamalısınız. E-ticaret işlemlerinizi ticari bir banka hesabınız aracılığıyla gerçekleştirmeniz de gerekiyor.