Sebze-meyve ticaretinde zincirin son halkasını oluşturan ve pastadan en büyük paylardan birini alan zincir marketlerin ödeme oyununa Ticaret Bakanlığı noktayı koydu. Bakanlık, özellikle sebze-meyve ticaretinde üreticilerden yapılan alımlarda ödeme sürelerine uyulmaması ve çeşitli adlar altında haksız kesintiler yapılması üzerine gıda perakendecilerini uyardı. Buna göre, üretici, kooperatif, komisyoncu veya tüccardan mal satın alan perakendeciler; reklam ve ürünlerde zayi olduğu gibi gerekçelerle ödemelerde kesinti yapamayacak, küçük üreticilerin ödemeleri 30 gün içinde kapatılacak.
PERAKENDECİ UYARILDI
Tarımda üreticinin yaşadığı tahsilat sorunları Ticaret Bakanlığı'nın gündemine geldi. Bakanlığa iletilen şikayetlerde; üretimin ardından 30 gün içinde bozulabilen sebze-meyvelerin ticaretinde azami ödeme sürelerine uyulmadığı, mevzuata aykırı şekilde prim ve bedel alındığı ve üreticiyi zarara uğratacak iade işlemleri yapıldığı belirtildi.
Bunun üzerine Bakanlık, TOBB'un yanı sıra derneklere ilettiği yazı ile perakendecilere uyarıda bulundu. Buna göre perakendeciler; reklam, stant ve diğer gerekçelerle ödemelerde kesinti yapamayacak. Doğrudan tanıtım ve teşhir ünitelerinde özel konumlandırma hizmeti gibi ürün talebini doğrudan etkileyen hizmetler dışında, prim ve bedel alınmayacak. Meyve-sebze gibi gıdalar satılamadığı gerekçesiyle iade edilemezken, ürünlerde zayi olduğu gerekçesiyle de ödemeler aksatılamayacak.
30 gün içinde bozulabilen ürünlere ilişkin ödemelerin süresi; alacaklının küçük, borçlunun ise orta veya büyük ölçekli olması durumunda 30 günü geçmeyecek. Bakanlık, mevzuata aykırı uygulamaların cezayla sonuçlanacağının altını çizdi.