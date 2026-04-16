Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde, kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişilerin, tüketicilere "modeminiz arızalı" ya da "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vadedilen nitelikleri taşımadığını belirleyen Kurul, konuyla ilgili inceleme başlattı. Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilirken, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verildi.
49.9 MİLYON TL CEZA
Yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun bu ay gerçekleştirilen son toplantısında, görüşülen 132 adet dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu aykırılıklar hakkında toplam 49 milyon 874 bin 780 lira ceza uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi.
15 HESABA ERİŞİM ENGELİ
Yapılan incelemeler sonucu yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.