Ülkemizde yeni bir dönemin kapısı aralandı, 5G çağı başladı. Turkcell de 5G lansmanıyla kampanyalarını tanıttı. Müşterilerin 5G'yi doya doya deneyimlemesini istediklerini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Her müşterimizin mevcut paketi, bu aya özel 5'e katlanacak. Paketlerdeki GB'lar 5 katına çıkartılacak. Bu ay içinde Turkcell'li olacak müşteriler de bu kampanyadan bir ay süreyle yararlanabilecek" dedi.

Bundan 10 yıl önce başladıkları yatırımlarla şebekelerini güçlendirdiklerini belirten Koç, "Fiber altyapımızı büyüttük.

Veri merkezlerimizi genişlettik. Bulut kapasitemizi artırdık. Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmak için söz vermiştik. Bugün sözümüzü yerine getiriyoruz. Turkcell gücünde 5G ile beşliyoruz" dedi.

5G'nin yalnızca söylem değil, kapasite meselesi olduğunu ifade eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

SOL ŞERİDİ KAPATACAĞIZ



"Toplamda 394,4 MHz'lik bir kapasiteden bahsediyorum. Türkiye'nin en geniş dijital otoyolu. Bu otoyolda en çok şerit Turkcell'in. Turkcell'liler bu otoyolda sol şeridi kapatacak."

Etkinlikte, 81 ildeki Turkcell ekipleriyle de aynı anda canlı bağlantı gerçekleştirildi.

7 farklı bölgeyi temsilen, Erzurum, Adana, Trabzon, İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır'daki çalışanlarla canlı yayında 5G hız testi yapıldı. İndirimli ve taksitli cihaz kampanyaları da tanıtıldı.



150 KM MESAFEDEN TOGG DENEYİMİ



Lansmanda, Türkiye'de bir ilke de imza atıldı. Togg mühendisleri ile birlikte özel kurgulanan uzaktan sürüş senaryosu deneyimlendi. Togg'un Gemlik'te bulunan T10F modeli, 150 km mesafeden, yani İstanbul'daki kontrol noktasından 5G bağlantısı ile uzaktan yönetildi. Koç, "Bu çalışma, yarın sanayide, üretimde, sağlıkta ve eğitimde göreceğimiz ileri bağlantı teknolojilerinin somut bir göstergesi" diye konuştu.