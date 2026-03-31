Türkiye sahip olduğu enerji filosuyla Karadeniz ve Somali'de hidrokarbon arama ve sondaj çalışmalarını hızlandıracak. Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk keşif sondajına 26 Mart'ta başlayan Abdülhamid Han sondaj gemisi, çalışmalarına devam ederken; nisanda Fatih sondaj gemisi ile Eflani-1 kuyusu kazılacak.



Çağrı Bey gemisi ise nisan sonunda Somali'de Curad-1 kuyusunda faaliyete başlayacak.



ENERJİ FİLOSUNDA İKİ YENİ DEV: YILDIRIM VE ÇAĞRI BEY



Enerji kaynaklarının teminini yerli imkanlarla sağlamak için son 10 yılda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gibi ileri teknoloji sondaj gemilerinin yanı sıra Barbaros ve Oruç Reis sismik arama gemileriyle güçlü enerji filosunu devreye alan Türkiye, bu yıl filoya 2 yeni gemi dahil etti. 7. nesil yeni ultra derin deniz sondaj gemilerinden Yıldırım, 26 Ocak'ta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'de belirlenen görev için yola çıkarken, ikizi durumundaki Çağrı Bey gemisi ise şubatta rotayı Somali'ye kırdı.



Enerji filosundaki sondaj gemisi sayısı 6'ya çıkan Türkiye, sismik gemilerle birlikte sahip olduğu filo büyüklüğü bakımından dünyada 4. sıraya yükseldi.