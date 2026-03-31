Kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım daha atıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman ve site yönetimlerinin uzun süredir uyguladığı "borç listesi asma" yöntemine son verdi. Yeni ilke kararıyla birlikte, aidat ve benzeri borç bilgileri artık ortak alanlarda paylaşılmayacak.
ORTAK ALANLARDA BORÇ LİSTESİ DÖNEMİ KAPANDI
18 Şubat 2026 tarihinde alınan ve 31 Mart 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre apartman ve site yönetimlerinin, borçlu sakinlere ait bilgileri bina girişleri, asansörler ya da koridorlar gibi alanlarda duyurması hukuka aykırı sayıldı.
Kurul, bu tür uygulamaların kişisel verilerin korunması ilkesine açıkça aykırılık oluşturduğunu vurguladı. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan "ifşa yoluyla tahsilat" yöntemi resmen sona erdi.
DAİRE NUMARASI BİLE KİŞİSEL VERİ SAYILDI
Kararda dikkat çeken bir diğer detay ise yalnızca isim-soyisim bilgilerinin değil, daire numarasıyla eşleştirilen borç bilgilerinin de kişisel veri kapsamına alınması oldu. Kurul, bir kişinin doğrudan adı yazılmasa bile bu tür bilgilerle kimliğinin belirlenebilir hale geldiğini belirtti.
Bu değerlendirme, apartman yönetimlerinin bugüne kadar sıkça başvurduğu "isim yazmadan ilan etme" yöntemini de geçersiz kıldı.
İFŞA YOLUYLA BASKIYA SON VERİLECEK
Uygulamada birçok apartman ve site yönetimi, borçlu sakinleri kamuya açık şekilde duyurarak ödeme baskısı oluşturuyordu. İsimlerin pano ilanlarına yazılması, WhatsApp gruplarında paylaşılması gibi yöntemler sıkça kullanılıyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte bu tür uygulamalar tamamen yasaklandı. Kurul, kişilerin küçük düşürülmesine veya zor durumda bırakılmasına yol açabilecek bu yöntemlerin hukuka aykırı olduğunu net şekilde ortaya koydu.
BORÇ BİLDİRİMLERİ ARTIK KİŞİYE ÖZEL YAPILACAK
Karar kapsamında, borçlara ilişkin bilgilendirmelerin yalnızca ilgili kişiye yapılması zorunlu hale getirildi. Toplu duyuru yöntemleri yerine birebir iletişim esas alınacak.
Bu doğrultuda yönetimlerin; yazılı tebligat, bireysel mesaj ya da doğrudan iletişim kanalları üzerinden borç bildiriminde bulunması gerekecek. Ortak alanlara asılan listeler ve grup paylaşımları ise tamamen kaldırılacak.
YÖNETİMLERE AÇIK UYARI
Kurulun aldığı ilke kararı, apartman ve site yönetimlerinin kişisel veri işleme süreçlerinde daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yeni düzenleme, hem veri güvenliği hem de bireylerin itibarının korunması açısından önemli bir sınır çiziyor.
Bundan sonraki süreçte, kurallara aykırı hareket eden yönetimler hakkında yaptırım uygulanmasının da önü açılmış oldu.