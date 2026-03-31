Apartman ve site aidatlarında yeni dönem: Borç listesi asmak artık yasak!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimlerinin borçlu sakinleri bina girişlerinde, asansörlerde veya WhatsApp gruplarında ilan etmesine son verdi. 31 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ilke kararına göre artık isim yazmasa dahi daire numarasıyla borç bilgisi paylaşmak hukuka aykırı. Peki yeni dönemde borçlar nasıl tebliğ edilecek? Kurallara uymayan yönetimleri hangi cezalar bekliyor? Merak edilen yeni kurallar.

  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman ve site yönetimlerinin ortak alanlarda borç listesi asma uygulamasını yasakladı.
  • 18 Şubat 2026 tarihli ve 31 Mart 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla borç bilgileri artık ortak alanlarda paylaşılamayacak.
  • Daire numarasıyla eşleştirilen borç bilgileri de kişisel veri kapsamına alındı.
  • Borç bildirimleri bundan sonra yalnızca ilgili kişiye yazılı tebligat, bireysel mesaj veya doğrudan iletişim kanallarıyla yapılacak.
  • Kurallara aykırı hareket eden yönetimler hakkında yaptırım uygulanacak.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım daha atıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman ve site yönetimlerinin uzun süredir uyguladığı "borç listesi asma" yöntemine son verdi. Yeni ilke kararıyla birlikte, aidat ve benzeri borç bilgileri artık ortak alanlarda paylaşılmayacak.

Apartman panolarında borç listesi paylaşımı artık yasak kapsamında. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Resmi Gazete'den alınmıştır)

ORTAK ALANLARDA BORÇ LİSTESİ DÖNEMİ KAPANDI

18 Şubat 2026 tarihinde alınan ve 31 Mart 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre apartman ve site yönetimlerinin, borçlu sakinlere ait bilgileri bina girişleri, asansörler ya da koridorlar gibi alanlarda duyurması hukuka aykırı sayıldı.

Kurul, bu tür uygulamaların kişisel verilerin korunması ilkesine açıkça aykırılık oluşturduğunu vurguladı. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan "ifşa yoluyla tahsilat" yöntemi resmen sona erdi.

Aidat borçlarının ortak alanlarda duyurulması hukuka aykırı sayıldı.

DAİRE NUMARASI BİLE KİŞİSEL VERİ SAYILDI

Kararda dikkat çeken bir diğer detay ise yalnızca isim-soyisim bilgilerinin değil, daire numarasıyla eşleştirilen borç bilgilerinin de kişisel veri kapsamına alınması oldu. Kurul, bir kişinin doğrudan adı yazılmasa bile bu tür bilgilerle kimliğinin belirlenebilir hale geldiğini belirtti.

Bu değerlendirme, apartman yönetimlerinin bugüne kadar sıkça başvurduğu "isim yazmadan ilan etme" yöntemini de geçersiz kıldı.

Asansör ve bina girişlerindeki borç ilanları kaldırılıyor.

İFŞA YOLUYLA BASKIYA SON VERİLECEK

Uygulamada birçok apartman ve site yönetimi, borçlu sakinleri kamuya açık şekilde duyurarak ödeme baskısı oluşturuyordu. İsimlerin pano ilanlarına yazılması, WhatsApp gruplarında paylaşılması gibi yöntemler sıkça kullanılıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu tür uygulamalar tamamen yasaklandı. Kurul, kişilerin küçük düşürülmesine veya zor durumda bırakılmasına yol açabilecek bu yöntemlerin hukuka aykırı olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Daire numarasıyla yapılan borç ifşası da kişisel veri ihlali kabul edildi.

BORÇ BİLDİRİMLERİ ARTIK KİŞİYE ÖZEL YAPILACAK

Karar kapsamında, borçlara ilişkin bilgilendirmelerin yalnızca ilgili kişiye yapılması zorunlu hale getirildi. Toplu duyuru yöntemleri yerine birebir iletişim esas alınacak.

Bu doğrultuda yönetimlerin; yazılı tebligat, bireysel mesaj ya da doğrudan iletişim kanalları üzerinden borç bildiriminde bulunması gerekecek. Ortak alanlara asılan listeler ve grup paylaşımları ise tamamen kaldırılacak.

Borçlu sakinlerin kamuya açık şekilde teşhir edilmesine son verildi.

YÖNETİMLERE AÇIK UYARI

Kurulun aldığı ilke kararı, apartman ve site yönetimlerinin kişisel veri işleme süreçlerinde daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yeni düzenleme, hem veri güvenliği hem de bireylerin itibarının korunması açısından önemli bir sınır çiziyor.

Bundan sonraki süreçte, kurallara aykırı hareket eden yönetimler hakkında yaptırım uygulanmasının da önü açılmış oldu.

