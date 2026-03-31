Borç bildirimleri bundan sonra yalnızca ilgili kişiye yazılı tebligat, bireysel mesaj veya doğrudan iletişim kanallarıyla yapılacak.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım daha atıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman ve site yönetimlerinin uzun süredir uyguladığı "borç listesi asma" yöntemine son verdi. Yeni ilke kararıyla birlikte, aidat ve benzeri borç bilgileri artık ortak alanlarda paylaşılmayacak.

Apartman panolarında borç listesi paylaşımı artık yasak kapsamında.

ORTAK ALANLARDA BORÇ LİSTESİ DÖNEMİ KAPANDI

18 Şubat 2026 tarihinde alınan ve 31 Mart 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre apartman ve site yönetimlerinin, borçlu sakinlere ait bilgileri bina girişleri, asansörler ya da koridorlar gibi alanlarda duyurması hukuka aykırı sayıldı.

Kurul, bu tür uygulamaların kişisel verilerin korunması ilkesine açıkça aykırılık oluşturduğunu vurguladı. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan "ifşa yoluyla tahsilat" yöntemi resmen sona erdi.