Akaryakıtta yeni tablo: Gece yarısı litre fiyatı güncellendi

Devletin uyguladığı Eşel Mobil Sistemi fiyat dalgalanmalarına karşı koruyucu etkisini sürdürürken akaryakıt tarifeleri yeniden güncellendi. Motorinde dün gece yapılan 5,35 TL’lik indirimin ardından, Körfez’deki jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların etkisiyle fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Son düzenlemeyle motorinin litre fiyatı 6,24 TL seviyesine ulaştı.

Son fiyat artışının ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 75 TL seviyesine yükselirken, Ankara ve İzmir'de 76 TL'nin üzerine çıktı. 28 Mart itibariyle LPG, motorin ve benzin fiyatlarında güncel tablo yeniden şekillendi. İl il güncel akaryakıt fiyatları…

Eşel Mobil Sistemi fiyat dalgalanmalarına karşı koruyucu rolünü sürdürürken akaryakıt tarifeleri güncellendi.

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Dünya genelinde petrol arz dengesi ciddi şekilde sarsılmış durumda. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmaların Körfez bölgesine yayılması, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Boğazda çok sayıda geminin mahsur kalması, giriş-çıkışların aksamasına neden oldu.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği bu kritik geçiş noktasının işlevini yitirmesi, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtı. Bu gelişmeler de akaryakıt fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Akaryakıtta yeni tablo: Gece yarısı litre fiyatı güncellendi-5

Ankara:

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL

