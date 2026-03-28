CANLI YAYIN
Geri

2026 evlilik kredisi netleşti: İşte İstanbul ve Ankara'da ev kurma maliyeti ve kredi detayı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençleri desteklemek amacıyla başlattığı faizsiz 48 ay vadeli evlilik kredisi, 2026 itibarıyla yükselen maliyetler göz önüne alınarak 250 bin liraya çıkarıldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Uygulama, özellikle yeni evlenecek genç çiftlerin en büyük gider kalemi olan mobilya ve beyaz eşya masraflarını sübvanse etmede kritik bir rol oynuyor.

İşte evlenecek gençlerin İstanbul ve Ankara'da yapacakları alışverişin maliyetleri:
■ İstanbul'da beyaz eşya seti: 165 bin lira
■ Salon koltuk takımı: 80 bin lira
■ Yatak odası takımı: 75 bin lira
■ Yatak: 40 bin lira
■ Antre mobilyası, dekorasyon ve nakliye:60 bin lira olmak üzere toplamda yaklaşık 420 bin liraya mal oluyor.

■ Ankara'da ise beyaz eşya seti: 150 bin lira
■ Salon takımı: 70 bin lira
■ Yatak odası takımı: 60 bin lira
■ Yatak: 35 bin lira
■ Antre mobilyası, dekorasyon ve nakliye: 40 bin lira olmak üzere toplamda 355 bin liraya ev düzülebilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler