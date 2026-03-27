Beklenen artış sonrası motorin fiyatlarının İstanbul'da 74,86 TL, Ankara'da 75,99 TL, İzmir'de 76,26 TL ve Doğu illerinde 77,71 TL olacağı tahmin ediliyor.

27 Mart itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62,43 TL, motorin 68,54 TL, Ankara'da benzin 63,41 TL, motorin 69,68 TL seviyesinde bulunuyor.

27 Mart 2026'da motorin ve benzinde uygulanan çifte indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 68,54 TL seviyesine geriledi. Ancak bu indirimin ardından fiyatlarda yeniden değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında yeniden artışa gidilmesi öngörülüyor. Böylece dün gerçekleşen indirimin ardından, akaryakıt fiyatlarının kısa süre içinde tekrar yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

28 Mart'tan itibaren litre başına yaklaşık 6,23 TL artış bekleniyor. KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR Dünya genelinde petrol arz dengesi ciddi şekilde sarsılmış durumda. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmaların Körfez bölgesine yayılması, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Boğazda çok sayıda geminin mahsur kalması, giriş-çıkışların aksamasına neden oldu. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği bu kritik geçiş noktasının işlevini yitirmesi, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtı. Bu gelişmeler de akaryakıt fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.