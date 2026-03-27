27 Mart 2026'da motorin ve benzinde uygulanan çifte indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 68,54 TL seviyesine geriledi. Ancak bu indirimin ardından fiyatlarda yeniden değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında yeniden artışa gidilmesi öngörülüyor. Böylece dün gerçekleşen indirimin ardından, akaryakıt fiyatlarının kısa süre içinde tekrar yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.
KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR
Dünya genelinde petrol arz dengesi ciddi şekilde sarsılmış durumda. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmaların Körfez bölgesine yayılması, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Boğazda çok sayıda geminin mahsur kalması, giriş-çıkışların aksamasına neden oldu.
Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği bu kritik geçiş noktasının işlevini yitirmesi, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtı. Bu gelişmeler de akaryakıt fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.
İNDİRİM SONRASI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
NTV'de yer alan habere göre motorinde bugün uygulanan indirimin hemen ardından, litre başına yaklaşık 6,23 TL'lik bir fiyat artışı beklentisi gündeme geldi. Söz konusu artışın yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
ŞEHİRLERE GÖRE YENİ FİYAT TAHMİNLERİ
Beklenen artışın ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor:
İstanbul: 74,86 TL
Ankara: 75,99 TL
İzmir: 76,26 TL
Doğu illeri: 77,71 TL
27 MART AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,43 TL
Motorin: 68,54 TL
LPG: 30,49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,29 TL
Motorin: 68,40 TL
LPG: 29,89 TL
Ankara
Benzin: 63,41 TL
Motorin: 69,68 TL
LPG: 30,37 TL
İzmir
Benzin: 63,68 TL
Motorin: 69,95 TL
LPG: 30,29 TL