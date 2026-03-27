Yatırımcıların bir diğer yoğun tercihi ise gram altın ve çeyrek altın oldu. 1 gramlık külçe altınlar, gram altın kategorisindeki satışların yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu.

Bir online alışveriş sitesinin verilerine göre; altın kategorisindeki günlük satış adetleri 23 Mart tarihinde, ayın en sakin seyrettiği günlere oranla yaklaşık 12.5 kat yükseldi. En yüksek artış 22 ayar altın bilezik kategorisinde görüldü. 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşen bilezik satışları, mart ayı başındaki günlük ortalamaların 7 katına ulaştı. 23 Mart günü altın kategorisinde satılan 10 üründen 8'i doğrudan 22 ayar bilezik olarak kaydedildi.

Altın fiyatındaki hareketlilik bu değerli metale olan talepte artış getirdi. Özellikle Ortadoğu'daki gerilimle birlikte altın fiyatlarında yaşanan gerileme, düşük fiyattan alım yapmak isteyenleri harekete geçirdi. Vatandaş kuyumculara akın ederken, internetten satışlar da adeta patlama yaptı.

En çok tercih edilen ürünlerin başında 22 ayar bilezik ve gram altın geldi. (Haberin fotoğrafı Takvim arşive aittir.)

REKOR HACİM

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre de; şubat ayında internetten kartla 4.9 milyar liralık altın alışverişi gerçekleşti. Ocak ayında söz konusu rakam 4.7 milyar lira ve 2025 yılında da aylık ortalama 2.9 milyar lira olmuştu. Böylece internetten altın alışverişi tutarında şubat ayında yeni bir zirve görüldü.

Online altın satışlarında dikkat çekici büyüme yaşanıyor. Özellikle bu hafta rekor talep geldiği belirtiliyor.

Bir rekor da işlem sayısından geldi. Online satış kanallarından şubat ayında 146 bin adet altın işlemiyle rekora imza atıldı. 2025 yılında aylık ortalama 116 bin adet olan internetten satış sayısı, bu yılın ocak ayında ise 130 bin adede yükselmişti.

KASA SİPARİŞİ ARTTI

Altın talebindeki artış, çelik kasa sektörüne de etki etti. Binaların yapısal boşluklarına gizlenebilen, duvar içine gömülen veya zemine monte edilen 'ankastre kasa' modelleri talepte ilk sırayı aldı. Marangozlara da mobilyalar için gizli bölme siparişlerinin geldiği belirtilirken, güvenlik sistemlerine talepte de büyüme olduğu kaydedildi.