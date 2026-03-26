Son 4 ayın en dip seviyesini gören ve ons fiyatı 4 bin 98 dolara gerileyen altın, 9 günlük düşüş serisinin ardından toparlanma sinyali verdi. Spot altın ons başına yüzde 2.2 artışla 4 bin 570 dolar seviyelerine yükselirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 3.8 primle 5 bin 560 dolara çıktı.

Fotoğraflar Anadolu Ajansı- Arşiv'e aittir.)

Ortadoğu'da ateşkes beklentileri, zayıflayan dolar ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon ile faiz baskısını hafifletmesi, değerli metale alım getirdi. Küresel bankalar ve analistler, bu değerli metal için kısa vadede dalgalı bir seyir, orta ve uzun vadede ise yükseliş beklentisini koruyor. Savaşın başından bu yana altın tahminlerini açıklayan bankalar, ons fiyatını ikinci çeyrek için 4 bin 500-5 bin 100 dolar aralığında tahmin ediyor. Kıdemli Piyasa Analisti Rania Gule, altının güçlü yapısal yükseliş trendini koruduğunu, ancak bu sürecin keskin düzeltmelerle ilerlediğini söylüyor.

İŞTE FORMÜLLER

Kanada merkezli Montreal Bank'ın (BMO) tahminlerine göre, ons altında fiyatlar üçüncü çeyrekte ortalama 4 bin 800 dolar civarında seyrederken, yılın son çeyreğinde 4 bin 900 dolara yükselecek. Ortalama altın fiyatları bu yıl 4 bin 846 dolar olacak. BMO 2027'de ise ons altının 5 bin doların üzerinde kalacağını, ortalama 5 bin 125 doları göreceğini öngörüyor. Danimarkalı Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de yatırımcıların nakit elde etmek için altın sattığını, fiyatların tekrar yükselebileceğini belirtiyor.