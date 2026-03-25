Bu noktada İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), zorunlu trafik sigortasının limitlerini aşabilen üçüncü şahıs zararlarında devreye girerek sigortalının finansal riskini azaltan tamamlayıcı bir güvence olarak konumlanıyor.



Ray Sigorta, sahadan gelen ihtiyaçları ve hasar dinamiklerini dikkate alarak hayata geçirdiği Limitsiz İMM seçeneğiyle müşterilerine maddi risklere karşı kapsamlı koruma sağlıyor. İMM teminatının poliçe süresi boyunca artan maliyetler karşısında yetersiz kalma riskini azaltmayı hedefleyen "limitsiz" yaklaşım, üçüncü şahıs zararlarına karşı daha güçlü bir güvence çerçevesi sunuyor.



TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

LİMİTSİZ YAKLAŞIM

Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, LimitsizİMM'in konumlandırılmasına ilişkin şunları söyledi: "Motor branşta maliyetlerin hızla değiştiği bu dönemde, zorunlu trafik sigortasının yasal limitleri bazı hasar senaryolarında yeterli olamayabiliyor. Bu durum, sigortalılar açısından hem yüksek tazminat tutarları hem de hukuki süreçler nedeniyle önemli bir belirsizlik alanı yaratıyor.



Ray Sigorta olarak devreye aldığımız LimitsizİMM seçeneğiyle, İMM teminatını 'limitsiz' yaklaşımla güçlendirerek müşterilerimiz için risk transferini daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Limitsiz İMM; ister kasko poliçesine eklenerek ister bağımsız poliçe olarak tercih edilsin, üçüncü şahıs zararları kaynaklı mali yükü azaltan daha güçlü bir güvence çerçevesi sunuyor. Bu yaklaşımın, iş ortaklarımızın müşterilerine daha net ve güçlü bir değer önerisiyle gitmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."



Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği'nde (TSB) başkanlık süreci yaklaşırken, Birlik Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar adaylığını kamuoyu ile paylaştı.



35 yılı aşkın meslek hayatı boyunca sigorta sektörünün gelişimi ve kurumsal kapasitesinin güçlenmesi için çalıştığını belirten Yaşar, Türkiye sigorta sektörünün son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini ifade etti. Sigorta sektörünün yalnızca finansal sistemin bir parçası olmadığını belirten Yaşar, sektörün aynı zamanda ekonominin dayanıklılığını güçlendiren stratejik bir güven mekanizması olduğunu söyledi.

Sigorta sektörünün güçlü sermaye yapısı, artan fon büyüklüğü, gelişmiş teknik kapasitesi ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye ekonomisinin önemli bir yapı taşı haline geldiğini kaydeden Yaşar, "Sigorta sektörü yalnızca riskleri yöneten bir alan değil, aynı zamanda ekonominin dayanıklılığını güçlendiren stratejik bir güven mekanizmasıdır. Güçlü ekonomi güçlü bir sigorta sektörü ile mümkündür" diye konuştu.



TEKNİK DİSİPLİN VURGUSU

Yaşar, önümüzdeki dönemde sektörün gelişimine katkı sağlayacak başlıkların başında güçlü koordinasyon ve sahaya daha yakın bir birlik yapısının geldiğini söyledi, SEDDK başta olmak üzere kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla güçlü, güvene dayalı bir koordinasyonun önemine dikkat çekti. Sektörde sürdürülebilir büyümenin veri temelli karar kültürü ile mümkün olduğunu vurgulayan Yaşar, teknik disiplinin güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.



Dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarının sektörün geleceği açısından kritik olduğunu belirten Yaşar, şeffaf ve güçlü bir sigorta ekosistemi oluşturmanın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.



Türkiye Sigorta Birliği'nin 8 Nisan'daki Genel Kurulu'nda yeni yönetimin belirleneceği bildirildi.