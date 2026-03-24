



MEMURA EN AZ 68 BİN 203 TL

Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Bu tutar zam oranı yüzde 10.86'ya çıkarsa 68 bin 611 lirayı bulacak. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.





EMEKLİYE EN AZ 23 BİN TL

Memurların ve emeklilerin kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Temmuz ayında ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığında da artış yapılması gündeme gelecek. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon artışının yansıtılması, en kuvvetli formül olacak. Emeklilere ocak ayından bu yana ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödemesi yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer yüzde 14.32 artış yansıtılırsa 22 bin 864 liraya, yüzde 15 artış yapılması halinde de 23 bin liraya çıkacak.





5 AYLIK TAHMİN NE GETİRİYOR?



Ocak-Şubat enflasyonu: % 7.95

Mart enflasyonu (tahmini): % 2.18

Nisan enflasyonu (tahmini): % 2.11

Mayıs enflasyonu (tahmini): % 1.5

İlk 5 aylık enflasyon tahmini: % 14.32

SSK ve Bağ-Kur'lu zam oranı: % 14.32

Memur ve emeklisi TÜFE farkı: % 2.99

Memur ve emeklisi zam oranı: % 10.2

SSK ve Bağ-Kur taban aylık: 22.864 TL

Memur maaşı/En az: 68.203 TL

Memur emeklisi aylığı/En az: 30.605 TL