Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli yaklaşan temmuz ayında bu yılın ikinci zammını almaya hazırlanıyor. Ocak ayında kök aylıkları yüzde 12.19 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, temmuzda da bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında zam verilecek. Yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla 2026'ya başlayan memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark yansıtılacak. Artış için enflasyon verileri beklenirken, ipuçları da geliyor.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk iki aylık enflasyon yüzde 7.95 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mart için yüzde 2.18, nisan ayı için yüzde 2.11, mayıs için yüzde 1.5 oldu. Yani anketteki tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olarak bekleniyor. Bu 5 aylık enflasyon tahmini de; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 14.32'lik bir artışı gösterirken, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı alacağı anlamına geliyor. Yüzde 7'lik zam oranının yüzde 2.99 enflasyon farkıyla yüzde 10.2'ye ulaşabileceğini ortaya koyuyor.
HAZİRAN VERİSİ EKLENECEK
Tabii bir de zam oranlarında belirleyici olacak haziran enflasyonu var. Bu ankette ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahmini yer almıyor. Anket, haziran enflasyonu da eklendiğinde bu oranların aşılabileceğini gösteriyor. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.
MEMURA EN AZ 68 BİN 203 TL
Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Bu tutar zam oranı yüzde 10.86'ya çıkarsa 68 bin 611 lirayı bulacak. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.
EMEKLİYE EN AZ 23 BİN TL
Memurların ve emeklilerin kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Temmuz ayında ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığında da artış yapılması gündeme gelecek. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon artışının yansıtılması, en kuvvetli formül olacak. Emeklilere ocak ayından bu yana ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödemesi yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer yüzde 14.32 artış yansıtılırsa 22 bin 864 liraya, yüzde 15 artış yapılması halinde de 23 bin liraya çıkacak.
5 AYLIK TAHMİN NE GETİRİYOR?
Ocak-Şubat enflasyonu: % 7.95
Mart enflasyonu (tahmini): % 2.18
Nisan enflasyonu (tahmini): % 2.11
Mayıs enflasyonu (tahmini): % 1.5
İlk 5 aylık enflasyon tahmini: % 14.32
SSK ve Bağ-Kur'lu zam oranı: % 14.32
Memur ve emeklisi TÜFE farkı: % 2.99
Memur ve emeklisi zam oranı: % 10.2
SSK ve Bağ-Kur taban aylık: 22.864 TL
Memur maaşı/En az: 68.203 TL
Memur emeklisi aylığı/En az: 30.605 TL
6 AYLIK TÜFE % 15 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur'lu zam oranı: % 15
Memur ve emeklisi TÜFE farkı: % 3.6
Memur ve emeklisi zam oranı: % 10.86
SSK ve Bağ-Kur taban aylık: 23.000 TL
Memur maaşı/En az: 68.611 TL
Memur emeklisi aylığı/En az: 30.788 TL