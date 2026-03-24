Ankara'da benzin 63,99 lira, motorin 78,82 lira, İzmir'de ise benzin 64,26 lira, motorin 79,09 lira olarak satılıyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltirken, Türkiye'de akaryakıt fiyatları artarak motorini 81 liraya yaklaştırdı. Ancak yarından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen indirimle birlikte pompa fiyatlarında sınırlı bir gerileme öngörülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

ABD, İran ve İsrail arasında artan gerilim ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü harekete geçirdi. Haftayı yüzde 6,8 artışla 107,9 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleşince Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında tarihi artışları beraberinde getirdi.

AKARYAKITTA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Petrol piyasalarındaki oynaklık ve yükseliş eğilimi, akaryakıt fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olurken motorin fiyatı 81 liraya dayandı. Ancak NTV'nin aktardığına göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılması bekleniyor.

Yapılacak indirimin büyük bölümünün Eşel Mobil Sistemi kapsamında vergi üzerinden karşılanacağı, kalan kısmın ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade ediliyor. Nihai kararın ise yetkili merciler tarafından verileceği belirtiliyor.