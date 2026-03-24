CANLI YAYIN
Geri

Pompa fiyatları düşüyor: Motorinde 3,70 TL ve benzinde 2,20 TL indirim

Motorinde 3,70 lira ve benzinde ise 2,20 lira indirim yapılması beklenirken, akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden güncelleniyor. Yapılacak indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmının Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV’den karşılanması, kalan yüzde 25’lik bölümün ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD, İran ve İsrail arasındaki gerilim ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Brent petrol fiyatları yüzde 6,8 artışla 107,9 dolara yükseldi.
  • Türkiye'de motorin fiyatı 81 liraya yaklaşırken, yarından itibaren motorinde 3,70 lira, benzinde 2,20 lira indirim yapılması bekleniyor.
  • İstanbul'da benzin litre fiyatı 63,01 lira, motorin 77,68 lira seviyesinde bulunuyor.
  • Ankara'da benzin 63,99 lira, motorin 78,82 lira, İzmir'de ise benzin 64,26 lira, motorin 79,09 lira olarak satılıyor.
  • Yapılacak indirimin büyük bölümünün Eşel Mobil Sistemi kapsamında vergi üzerinden karşılanacağı belirtiliyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltirken, Türkiye'de akaryakıt fiyatları artarak motorini 81 liraya yaklaştırdı. Ancak yarından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen indirimle birlikte pompa fiyatlarında sınırlı bir gerileme öngörülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

Motorinde 3,70 lira ve benzinde ise 2,20 lira indirim yapılması bekleniyor.

YUKARI YÖNLÜ FİYAT DEĞİŞİMİ

ABD, İran ve İsrail arasında artan gerilim ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü harekete geçirdi. Haftayı yüzde 6,8 artışla 107,9 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleşince Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında tarihi artışları beraberinde getirdi.

İndirimin büyük kısmının vergi üzerinden karşılanması, kalan bölümün ise pompaya yansıması bekleniyor.

AKARYAKITTA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Petrol piyasalarındaki oynaklık ve yükseliş eğilimi, akaryakıt fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olurken motorin fiyatı 81 liraya dayandı. Ancak NTV'nin aktardığına göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılması bekleniyor.

Yapılacak indirimin büyük bölümünün Eşel Mobil Sistemi kapsamında vergi üzerinden karşılanacağı, kalan kısmın ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade ediliyor. Nihai kararın ise yetkili merciler tarafından verileceği belirtiliyor.

24 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zamların ardından Türkiye'nin farklı illerinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 63.01 TL
Motorin: 77.68 TL
LPG: 30.49 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 63.01 TL
Motorin: 77.68 TL
LPG: 30.49 TL

Ankara
Benzin: 63.99 TL
Motorin: 78.82 TL
LPG: 30.37 TL

İzmir
Benzin: 64.26 TL
Motorin: 79.09 TL
LPG: 30.29 TL

Antalya
Benzin: 65.22 TL
Motorin: 80.15 TL
LPG: 30.54 TL

